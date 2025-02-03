https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/opershtab-po-borbe-s-nezakonnym-prisoedineniem-k-elektrosetyam-sozdali-v-sukhume-1053601109.html

Оперштаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям создали в Сухуме

Оперштаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям создали в Сухуме

Sputnik Абхазия

Распоряжение о создании местных оперштабов подписал и.о. президента Валерий Бганба. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T19:13+0300

2025-02-03T19:13+0300

2025-02-03T19:13+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Оперативный штаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям "Черноморэнерго" создан в Сухуме распоряжением и.о. главы администрации Алхаса Лагвилава. Руководителем назначен замглавы Леон Кварчия. Кроме того, штабу поручено обеспечить бесперебойную работу горячей линии для обращения граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/abkhaziya-provedet-peregovory-s-rossiyskoy-storonoy-o-prodlenii-peretoka-elektrichestva-1053514035.html

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