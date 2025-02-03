https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/opershtab-po-borbe-s-nezakonnym-prisoedineniem-k-elektrosetyam-sozdali-v-sukhume-1053601109.html
Оперштаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям создали в Сухуме
Оперштаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям создали в Сухуме
Sputnik Абхазия
Распоряжение о создании местных оперштабов подписал и.о. президента Валерий Бганба. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T19:13+0300
2025-02-03T19:13+0300
2025-02-03T19:13+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Оперативный штаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям "Черноморэнерго" создан в Сухуме распоряжением и.о. главы администрации Алхаса Лагвилава. Руководителем назначен замглавы Леон Кварчия. Кроме того, штабу поручено обеспечить бесперебойную работу горячей линии для обращения граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/abkhaziya-provedet-peregovory-s-rossiyskoy-storonoy-o-prodlenii-peretoka-elektrichestva-1053514035.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Оперштаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям создали в Сухуме
Распоряжение о создании местных оперштабов подписал и.о. президента Валерий Бганба.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Оперативный штаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям "Черноморэнерго" создан в Сухуме распоряжением и.о. главы администрации Алхаса Лагвилава.
Руководителем назначен замглавы Леон Кварчия.
Оперштаб еженедельно должен проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с майнингом, готовить отчеты и предоставлять их главе города, в администрацию президента Абхазии, Кабмин.
Кроме того, штабу поручено обеспечить бесперебойную работу горячей линии для обращения граждан.