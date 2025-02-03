https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/osnovatel-dobrovolcheskogo-batalona-arbat-skonchalsya-v-rezultate-vzryva-v-moskve-1053595907.html
Основатель добровольческого батальона "Арбат" скончался в результате взрыва в Москве
Основатель добровольческого батальона "Арбат" скончался в результате взрыва в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона "Арбат", который в составе "Пятнашки" с 2014 года начал защищать Донбасс... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона "Арбат", который в составе "Пятнашки" с 2014 года начал защищать Донбасс, скончался в больнице от полученных травм после взрыва в ЖК "Алые Паруса", сообщили "Известия". Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/odin-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-severo-zapade-moskvy--1053593562.html
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москва, россия, происшествия
москва, россия, происшествия
Основатель добровольческого батальона "Арбат" скончался в результате взрыва в Москве
13:33 03.02.2025 (обновлено: 13:40 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона "Арбат", который в составе "Пятнашки" с 2014 года начал защищать Донбасс, скончался в больнице от полученных травм после взрыва в ЖК "Алые Паруса", сообщили "Известия".
Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.