https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/osnovatel-dobrovolcheskogo-batalona-arbat-skonchalsya-v-rezultate-vzryva-v-moskve-1053595907.html

Основатель добровольческого батальона "Арбат" скончался в результате взрыва в Москве

Основатель добровольческого батальона "Арбат" скончался в результате взрыва в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона "Арбат", который в составе "Пятнашки" с 2014 года начал защищать Донбасс... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T13:33+0300

2025-02-03T13:33+0300

2025-02-03T13:40+0300

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происшествия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона "Арбат", который в составе "Пятнашки" с 2014 года начал защищать Донбасс, скончался в больнице от полученных травм после взрыва в ЖК "Алые Паруса", сообщили "Известия". Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/odin-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-severo-zapade-moskvy--1053593562.html

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