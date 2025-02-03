https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/poiski-propavshego-v-rayone-ozera-ritsy-rossiyanina-prodolzhatsya-1053591654.html
Поиски пропавшего в районе озера Рицы россиянина продолжатся
Поиски пропавшего в районе озера Рицы россиянина продолжатся
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Поиски россиянина, пропавшего в окрестностях озера Рица, продолжаются, сообщил Sputnik и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Лев... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T11:04+0300
2025-02-03T11:04+0300
2025-02-03T12:00+0300
в абхазии
абхазия
озеро рица
мчс абхазии
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050133900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08736a8526113f2870122f603b5454b6.jpg
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Поиски россиянина, пропавшего в окрестностях озера Рица, продолжаются, сообщил Sputnik и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. 38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке 2 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiyanin-propal-v-okrestnostyakh-ritsy-1053585153.html
абхазия
озеро рица
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050133900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f65cd8df74f7b013e3b5d49f6345ddae.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, озеро рица, мчс абхазии, происшествия
абхазия, озеро рица, мчс абхазии, происшествия
Поиски пропавшего в районе озера Рицы россиянина продолжатся
11:04 03.02.2025 (обновлено: 12:00 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Поиски россиянина, пропавшего в окрестностях озера Рица, продолжаются, сообщил Sputnik и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
"Поиски продолжаются, пока нет никаких результатов. В спасательной операции задействовано около 15 человек, они ищут в районе рицинского ущелья. Он был один, перед уходом оставил свои личные вещи и документы", — отметил он.
38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке 2 февраля.