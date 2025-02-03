https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/tsik-obratilsya-v-verkhovnyy-sud-genprokuraturu-i-pravookhranitelnye-organy-1053603281.html
ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд, Генпрокуратуру и правоохранительные органы
ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд, Генпрокуратуру и правоохранительные органы
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T21:35+0300
2025-02-03T21:35+0300
2025-02-03T21:36+0300
в абхазии
абхазия
цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025
верховный суд абхазии
генеральная прокуратура абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253860_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dfd13a250b8e32e54686b85ce60cb243.jpg
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений. Речь идет о всем периоде избирательной кампании, включая выходные и день выборов 15 февраля, говорится в сообщении. Центризбирком также обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента. Кроме того, организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253860_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dad8ac289d11cf7ee7fc23ba85a11d65.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии
ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд, Генпрокуратуру и правоохранительные органы
21:35 03.02.2025 (обновлено: 21:36 03.02.2025)
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений.
Речь идет о всем периоде избирательной кампании, включая выходные и день выборов 15 февраля, говорится в сообщении.
Центризбирком также обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента.
Кроме того, организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.