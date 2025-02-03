https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/tsik-obratilsya-v-verkhovnyy-sud-genprokuraturu-i-pravookhranitelnye-organy-1053603281.html

ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд, Генпрокуратуру и правоохранительные органы

ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд, Генпрокуратуру и правоохранительные органы

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T21:35+0300

2025-02-03T21:35+0300

2025-02-03T21:36+0300

в абхазии

абхазия

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

верховный суд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253860_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dfd13a250b8e32e54686b85ce60cb243.jpg

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений. Речь идет о всем периоде избирательной кампании, включая выходные и день выборов 15 февраля, говорится в сообщении. Центризбирком также обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента. Кроме того, организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии