https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/artezianskiy-istochnik-zavod-napitkov-v-gudaute-zapustyat-letom-pri-finpodderzhke-rossii--1053607779.html
Артезианский источник: завод напитков в Гудауте запустят летом при финподдержке России
Артезианский источник: завод напитков в Гудауте запустят летом при финподдержке России
Sputnik Абхазия
Производство на строящемся гудаутском заводе напитков "Кристалл" планируют запустить летом 2025 года. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T14:28+0300
2025-02-04T14:28+0300
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Sputnik, Михаил ВоробьевЧай, лимонад и пиво будут производить на основе чистой артезианской воды из собственной скважины и натуральных ингредиентов, рассказал Sputnik директор предприятия Алхас Гицба. Работа для местных, налоги – в казнуПроект реализуется из средств финансовой помощи России, направленной на поддержку абхазских производителей. По словам главы завода, в проект вложено порядка 600 миллионов рублей, основная часть этих денег получена по льготному кредитованию. На предприятии будут работать не менее 50 местных жителей. По российским стандартамАлхас сам в прошлом много лет работал на подобном предприятии и строит новое с учетом своего опыта. Не исключая возможность выхода и на российский рынок, он организует производство в соответствии с санитарными стандартами России.На заводе будет работать лаборатория, где специалисты смогут проводить все необходимые анализы, чтобы контролировать качество продукции. "В первом отсеке лаборатории будет проверяться химический состав напитков, а во втором – микробиология, контроль стерильности и чистоты", – рассказал он.Производство вместо разрухиВ советское время здесь находилось предприятие, но вот уже 30 лет ничего не производилось, здание разрушалось. Сейчас же на объекте кипит работа: на наших глазах продолжается заливка пола бетоном, ремонтируются стены. В ближайшее время он намерен приступить к установке оборудования. Алхас впервые занимается реализацией столь масштабного проекта и полон энтузиазма. Он пригласил нас посетить завод вновь и попробовать первые напитки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/terminal-vozmozhnostey-rossiyskiy-kredit-otkryl-novyy-put-ochamchyre-1053552609.html
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россия, инвестиции , абхазия, гудаута
россия, инвестиции , абхазия, гудаута
Артезианский источник: завод напитков в Гудауте запустят летом при финподдержке России
14:28 04.02.2025 (обновлено: 14:45 04.02.2025)
Производство на строящемся гудаутском заводе напитков "Кристалл" планируют запустить летом 2025 года.
Чай, лимонад и пиво будут производить на основе чистой артезианской воды из собственной скважины и натуральных ингредиентов, рассказал Sputnik директор предприятия Алхас Гицба.
Работа для местных, налоги – в казну
Проект реализуется из средств финансовой помощи России, направленной на поддержку абхазских производителей. По словам главы завода, в проект вложено порядка 600 миллионов рублей, основная часть этих денег получена по льготному кредитованию.
На предприятии будут работать не менее 50 местных жителей.
"Это дополнительные рабочие места и поступление налогов в бюджет. И самое главное, это отечественная продукция, которая будет пользоваться большим спросом как среди местного населения, так и среди гостей", – отметил Алхас Гицба.
Алхас сам в прошлом много лет работал на подобном предприятии и строит новое с учетом своего опыта. Не исключая возможность выхода и на российский рынок, он организует производство в соответствии с санитарными стандартами России.
На заводе будет работать лаборатория, где специалисты смогут проводить все необходимые анализы, чтобы контролировать качество продукции.
"В первом отсеке лаборатории будет проверяться химический состав напитков, а во втором – микробиология, контроль стерильности и чистоты", – рассказал он.
Производство вместо разрухи
В советское время здесь находилось предприятие, но вот уже 30 лет ничего не производилось, здание разрушалось. Сейчас же на объекте кипит работа: на наших глазах продолжается заливка пола бетоном, ремонтируются стены.
"Мы все переделываем: пол с нуля, новую крышу. Мы все рассчитали, все будет как положено", – заверил директор завода.
В ближайшее время он намерен приступить к установке оборудования.
Алхас впервые занимается реализацией столь масштабного проекта и полон энтузиазма. Он пригласил нас посетить завод вновь и попробовать первые напитки.