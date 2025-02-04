https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/artezianskiy-istochnik-zavod-napitkov-v-gudaute-zapustyat-letom-pri-finpodderzhke-rossii--1053607779.html

Артезианский источник: завод напитков в Гудауте запустят летом при финподдержке России

Артезианский источник: завод напитков в Гудауте запустят летом при финподдержке России

Sputnik Абхазия

Производство на строящемся гудаутском заводе напитков "Кристалл" планируют запустить летом 2025 года. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T14:28+0300

2025-02-04T14:28+0300

2025-02-04T14:45+0300

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Sputnik, Михаил ВоробьевЧай, лимонад и пиво будут производить на основе чистой артезианской воды из собственной скважины и натуральных ингредиентов, рассказал Sputnik директор предприятия Алхас Гицба. Работа для местных, налоги – в казнуПроект реализуется из средств финансовой помощи России, направленной на поддержку абхазских производителей. По словам главы завода, в проект вложено порядка 600 миллионов рублей, основная часть этих денег получена по льготному кредитованию. На предприятии будут работать не менее 50 местных жителей. По российским стандартамАлхас сам в прошлом много лет работал на подобном предприятии и строит новое с учетом своего опыта. Не исключая возможность выхода и на российский рынок, он организует производство в соответствии с санитарными стандартами России.На заводе будет работать лаборатория, где специалисты смогут проводить все необходимые анализы, чтобы контролировать качество продукции. "В первом отсеке лаборатории будет проверяться химический состав напитков, а во втором – микробиология, контроль стерильности и чистоты", – рассказал он.Производство вместо разрухиВ советское время здесь находилось предприятие, но вот уже 30 лет ничего не производилось, здание разрушалось. Сейчас же на объекте кипит работа: на наших глазах продолжается заливка пола бетоном, ремонтируются стены. В ближайшее время он намерен приступить к установке оборудования. Алхас впервые занимается реализацией столь масштабного проекта и полон энтузиазма. Он пригласил нас посетить завод вновь и попробовать первые напитки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/terminal-vozmozhnostey-rossiyskiy-kredit-otkryl-novyy-put-ochamchyre-1053552609.html

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