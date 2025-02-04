https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/svo-rossiya-gotovit-ogromnyy-kotel-dlya-vsu-v-donbasse-1053606714.html

СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе

СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T12:58+0300

2025-02-04T12:58+0300

2025-02-04T13:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

нато

министерство обороны рф

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Александр Хроленко, военный обозревательВооруженные силы РФ в зоне спецоперации успешно развивают наступление на всей линии фронта – от Купянска до Запорожья. Самым горячим остается покровское направление в Донбассе. Освобождение города Покровска позволит российским войскам развить оперативную инициативу на западном – днепропетровском и северном – краматорском направлениях. В обозримой перспективе возможно "спрямление" фронта в Донбассе, с образованием огромного "котла" для ВСУ – на площади около 1200 км² – от Покровска до Часова Яра.Под ударами ВС России украинские 157-я и 117-я бригады на Покровском участке фронта несут огромные потери, "рассыпаются" и оставляют позиции. Генштаб ВСУ более всего озабочен потерями подконтрольной территории – ВС РФ в январе освободили более 325 км², приближением российских войск к Днепропетровской области. Последняя попытка спасти провальное направление – замена командующего Восточным фронтом. "Под танк" брошен главком Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый.Британское агентство Reuters отмечает, что формированиям ВСУ неизбежно придется сдать город Покровск. Натовские аналитики и стратеги с ужасом ожидают "цепную реакцию" потерь – Покровск, Константиновка, Часов Яр, Северск, Купянск, и "новую реальность" войны за пределами Донбасса.Российские войска находятся в трех километрах от границы с Днепропетровской областью. Обстановка на фронте отражает стратегическую катастрофу киевского режима и стран-участников прокси-войны с РФ. Хронические неудачи бандеровцев подчеркивают бессмысленность военной помощи Запада. Даже начальник Главного управления разведки ВСУ на закрытой встрече с депутатами Рады предупредил: если до лета не начнутся серьезные переговоры о завершении конфликта, могут начаться процессы, опасные "для самого существования Украины". Только унизительный для НАТО мирный договор на условиях России может спасти ВСУ от полного разгрома, и безоговорочной капитуляции.Горячие итоги январяНаступая на всех направлениях фронта, в январе российские войска освободили десятки населенных пунктов. Украинские невосполнимые и санитарные потери за месяц превысили 52 тысячи военнослужащих. ВСУ тают на глазах – за последние полгода ежемесячно теряют около 50 тысяч солдат, а ТЦК и учебные центры могут подготовить за это время лишь 30 тысяч новобранцев. Из-за нехватки личного состава (резервов) тактика ВСУ ограничена "затыканием дыр", однако линия фронта продолжает двигаться на запад. Все больше украинских военнослужащих понимают, что для них будущего нет.Прогноз западных аналитиков: "Если война продлится до 2026 года, ВСУ с вероятностью 62 процента утратят боеспособность". Телеканал CNN констатировал: соглашение о прекращении огня станет для Украины "замаскированной катастрофой". Встревоженный генсек НАТО Марк Рютте вчера заявил: "Фронт на Украине движется в неправильном направлении".Возбужденные лидеры Франции и Великобритании возглавили движение за эскалацию конфликта на Украине, не располагая для этого адекватными военными средствами. Британский журнал New Statesman честно заметил: Запад не гарантирует Украине безопасность. Американское издание Responsible Statecraft убедительно дополнило: "НАТО не сможет выиграть в войне с Россией".Киевский режим обречен. На Западе понимают, что Россия в ходе СВО укрепила военное могущество, а киевский "мавр" сделал все возможное. Поэтому готовятся обнародовать данные о присвоении Зеленским более 1,5 млрд долларов военной помощи, вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих (мертвые души), а также факты причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато, министерство обороны рф