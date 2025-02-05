https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-rossiya-vypolnit-svoi-obyazatelstva-pered-byudzhetnikami-abkhazii-1053628830.html

Гунба: Россия выполнит свои обязательства перед бюджетниками Абхазии

Гунба: Россия выполнит свои обязательства перед бюджетниками Абхазии

Sputnik Абхазия

С 2020 года по текущий день объем российских инвестиций превысил 30 млрд рублей, в то время как с 2008 по 2019 год в экономику Абхазии было привлечено только 5... 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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МОСКВА, 5 фев - Sputnik. Удалось договориться с российской стороной о продолжении поддержки бюджетников в Абхазии, заявил политический деятель Бадра Гунба после переговоров с министром финансов РФ Антоном Силуановым.Финпомощь России возобновится, добавил он, и это решение положительно отразится на тысячах граждан республики.Кроме того, стороны обсудили расширение финансового сотрудничества и рост товарооборота между Россией и Абхазией."У нас много проектов в области экономики", — подчеркнул министр.В тот же день, уже на встрече с абхазскими студентами в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Гунба заявил, что его команда продолжит работу по улучшению инвестиционного климата, делая особый акцент на привлечении российских инвестиций.Он отметил, что с 2020 года по текущий день объем российских инвестиций превысил 30 млрд рублей, в то время как с 2008 по 2019 год в экономику Абхазии было привлечено лишь 5 млрд рублей."Но, безусловно, нам необходимо и самим реализовывать шаги, направленные на усиление нашего государства. Мы держим на контроле такие направления, как безопасность и правопорядок. Не приходят инвестиции в экономику там, где нет порядка", - сказал политик.Выступая перед студентами, Гунба также обозначил один из ключевых приоритетов своей команды — поддержку молодых специалистов и создание механизма их прихода во власть. Политик подчеркнул, что молодежь играет важную роль в сохранении стабильности и государственности Абхазии, а разработка новой госпрограммы направлена на привлечение молодых кадров в управление страной.Одним из ключевых элементов программы станет конкурсный отбор специалистов и создание условий для их карьерного роста.Гунба также поделился личной историей возвращения на родину после учебы в России."Меня всегда тянуло на Родину. Я знал, что на Родине у нас возможностей меньше, но при этом хотел применить свои знания, свой опыт, который, как мне казалось, мог бы быть полезен для нашей страны. Я вернулся в 2007 году, еще до признания независимости. Для меня было очень важно внести свою лепту", - признался он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-podpisal-soglashenie-mezhdu-kandidatami-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053622192.html

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