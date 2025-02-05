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Квициниа обсудил с Памфиловой организацию голосования на участках в РФ
Квициниа обсудил с Памфиловой организацию голосования на участках в РФ
Sputnik Абхазия
Российский ЦИК ранее сообщал о готовности оказать содействие в организации голосования на избирательных участках в РФ. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T21:37+0300
2025-02-05T21:37+0300
2025-02-05T21:49+0300
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа обсудил с главой российской ЦИК Эллой Памфиловой вопросы организации голосования на выборах президента республики на участках в России.Памфилова подтвердила готовность комиссии оказать максимальное организационно-техническое содействие абхазским коллегам, сообщает пресс-служба диппредставительства.Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.
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абхазия, цик рф, элла памфилова, алхас квициниа, выборы, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, цик рф, элла памфилова, алхас квициниа, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Квициниа обсудил с Памфиловой организацию голосования на участках в РФ
21:37 05.02.2025 (обновлено: 21:49 05.02.2025)
Российский ЦИК ранее сообщал о готовности оказать содействие в организации голосования на избирательных участках в РФ.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа обсудил
с главой российской ЦИК Эллой Памфиловой вопросы организации голосования на выборах президента республики на участках в России.
Памфилова подтвердила готовность комиссии оказать максимальное организационно-техническое содействие абхазским коллегам, сообщает пресс-служба диппредставительства.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла
, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.
Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.