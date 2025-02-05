https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/parlament-pridnestrovya-prodlil-rezhim-chp-v-ekonomike-1053621882.html
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Sputnik Абхазия
Режим действует с 11 декабря, 9 января его уже продлевали на 30 суток. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T12:16+0300
2025-02-05T12:16+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 10 марта включительно, сообщает РИА Новости.Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис — были введены веерные отключения электричества, в многоэтажках не было отопления и горячей воды. Позже было заключено соглашение с "Молдовагазом" о займе 3 миллионов кубометров газа для поддержания давления в трубах. Поставки начались 1 февраля, их хватит максимум на полторы недели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/moldavagaz-peredal-pridnestrovyu-pervuyu-partiyu-gaza-1053576824.html
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новости, в мире, приднестровская молдавская республика
новости, в мире, приднестровская молдавская республика
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
12:16 05.02.2025 (обновлено: 12:28 05.02.2025)
Режим действует с 11 декабря, 9 января его уже продлевали на 30 суток.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik.
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 10 марта включительно, сообщает РИА Новости
.
Решение связано "с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис — были введены веерные отключения электричества, в многоэтажках не было отопления и горячей воды.
Позже было заключено соглашение с "Молдовагазом" о займе 3 миллионов кубометров газа для поддержания давления в трубах. Поставки начались 1 февраля, их хватит максимум на полторы недели.