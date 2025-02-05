https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/parlament-pridnestrovya-prodlil-rezhim-chp-v-ekonomike-1053621882.html

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Sputnik Абхазия

Режим действует с 11 декабря, 9 января его уже продлевали на 30 суток. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T12:16+0300

2025-02-05T12:16+0300

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 10 марта включительно, сообщает РИА Новости.Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис — были введены веерные отключения электричества, в многоэтажках не было отопления и горячей воды. Позже было заключено соглашение с "Молдовагазом" о займе 3 миллионов кубометров газа для поддержания давления в трубах. Поставки начались 1 февраля, их хватит максимум на полторы недели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/moldavagaz-peredal-pridnestrovyu-pervuyu-partiyu-gaza-1053576824.html

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