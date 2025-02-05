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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T18:40+0300
2025-02-05T18:40+0300
2025-02-05T18:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В четверг, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь разной интенсивности, местами в предгорьях дождь, дождь со снегом. В горах – снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В четверг, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь разной интенсивности, местами в предгорьях дождь, дождь со снегом. В горах – снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.