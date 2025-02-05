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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T18:40+0300

2025-02-05T18:40+0300

2025-02-05T18:40+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В четверг, 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь разной интенсивности, местами в предгорьях дождь, дождь со снегом. В горах – снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии