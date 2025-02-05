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Репетиции "Земляники" начались в РУСДРАМе
Репетиции "Земляники" начались в РУСДРАМе
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Эскиз "Земляника" стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро", которая проходила в РУСДРАМе со 2 по 7 декабря. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репетиции нового спектакля "Земляника" начались в РУСДРАМе. "Меня пригласили на лабораторию (режиссерская лаборатория "Сандро" - прим.). Я приехал, выбрал этот рассказ Джумы Ахуба и сделал эскиз, он получился неплохим, и меня пригласили доделать этот эскиз в спектакль", – рассказал он.Премьера спектакля запланирована на 8 и 9 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html
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абхазия, театр, русдрам, новости
Репетиции "Земляники" начались в РУСДРАМе
16:52 05.02.2025 (обновлено: 17:09 05.02.2025)
Эскиз "Земляника" стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро", которая проходила в РУСДРАМе со 2 по 7 декабря.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репетиции нового спектакля "Земляника" начались в РУСДРАМе.
Произведение абхазского классика Джумы Ахуба на сцене поставил российский режиссер Денис Хуснияров. Он подчеркнул, что рассказ, несмотря на краткость и простоту, содержит много философских смыслов и идей о преемственности поколений.
"Меня пригласили на лабораторию (режиссерская лаборатория "Сандро" - прим.). Я приехал, выбрал этот рассказ Джумы Ахуба и сделал эскиз, он получился неплохим, и меня пригласили доделать этот эскиз в спектакль", – рассказал он.
Премьера спектакля запланирована на 8 и 9 февраля.