https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/repetitsii-zemlyaniki-nachalis-v-rusdrame-1053626374.html

Репетиции "Земляники" начались в РУСДРАМе

Репетиции "Земляники" начались в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Эскиз "Земляника" стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро", которая проходила в РУСДРАМе со 2 по 7 декабря. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репетиции нового спектакля "Земляника" начались в РУСДРАМе. "Меня пригласили на лабораторию (режиссерская лаборатория "Сандро" - прим.). Я приехал, выбрал этот рассказ Джумы Ахуба и сделал эскиз, он получился неплохим, и меня пригласили доделать этот эскиз в спектакль", – рассказал он.Премьера спектакля запланирована на 8 и 9 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html

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