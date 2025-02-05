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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-1053626551.html
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными
Sputnik Абхазия
Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T17:48+0300
2025-02-05T17:55+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщает российское Министерство обороны. В обмен на 150 украинских бойцов Киев передал 150 российских военнослужащих. В ближайшее время их вывезут в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1053622696.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Россия и Украина обменялись военнопленными

17:48 05.02.2025 (обновлено: 17:55 05.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы соединения спецназначения группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщает российское Министерство обороны.

В обмен на 150 украинских бойцов Киев передал 150 российских военнослужащих.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", – говорится в публикации.

В ближайшее время их вывезут в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2025
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