https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-1053626551.html
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными
Sputnik Абхазия
Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T17:48+0300
2025-02-05T17:48+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщает российское Министерство обороны. В обмен на 150 украинских бойцов Киев передал 150 российских военнослужащих. В ближайшее время их вывезут в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1053622696.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Россия и Украина обменялись военнопленными
17:48 05.02.2025 (обновлено: 17:55 05.02.2025)
Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщает российское Министерство обороны.
В обмен на 150 украинских бойцов Киев передал 150 российских военнослужащих.
"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", – говорится в публикации.
В ближайшее время их вывезут в Россию для лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.