https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1053622696.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1130 человек, следует из сводки Минобороны России. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T14:00+0300

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2025-02-05T14:00+0300

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения БПЛА и их подготовки к запуску, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. Средствами ПВО сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 57 украинских беспилотников. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42463 БПЛА, 590 ЗРК, 21034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/russkoe-oruzhie-novye-rubezhi-otrk-iskander-1000-1053614778.html

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