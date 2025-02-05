https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/russkoe-oruzhie-novye-rubezhi-otrk-iskander-1000-1053614778.html

Русское оружие: новые рубежи ОТРК "Искандер-1000"

Русское оружие: новые рубежи ОТРК "Искандер-1000"

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T09:00+0300

2025-02-05T09:00+0300

2025-02-05T09:51+0300

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Александр Хроленко, военный обозреватель"Второе пришествие" оперативно-тактического комплекса "Искандер" ввергло в отчаяние сторонников бесконечной прокси-войны с Россией на украинском ТВД. Неуловимые гиперзвуковые ракеты "Искандер-1000" способны из Калининградской области за считанные минуты поразить важные цели на территории Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии. В пределах досягаемости ракет из Крыма – большинство военных баз США и НАТО в восточном Средиземноморье. Разнообразие высокоточных боевых частей ОТРК "Искандер-1000" позволяет оперативно и безупречно решить боевую задачу любой сложности.В зоне поражения российских гиперзвуковых ракет мобильного комплекса "Искандер-1000" оказались практически все военные базы и аэродромы Западной Европы. Не говоря уже об Украине, которой и ранее сложно было спрятать переданные НАТО истребители F-16. Подлетное время до Великобритании – около 10 минут. Круговое вероятное отклонение от цели – не более 5 метров. Противоракетная оборона США и НАТО прозрачна для российских гиперзвуковых ракет.Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" поднимаются в небо вместе с МиГ-31, и это демаскирующий элемент боевого применения (в таких случаях разведка НАТО объявляет воздушную тревогу по всей Украине). Развертывание малозаметных, мобильных "Искандеров" совершенно непредсказуемо для противника. Особо важные объекты и цели уничтожаются гарантированно. И это не фигура речи. В ходе СВО поставки в войска "Искандеров-М" возросли многократно. Выпуск гиперзвуковых "Кинжалов" увеличен в пять раз.Аналитическое издание The National Interest пришло к выводу: "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" – угроза Европе". Западных специалистов и аналитиков очень беспокоит начало серийного производства новых оперативно-тактических ракет.По данным генсека НАТО Марка Рютте, российский ОПК за три месяца выпускает вооружения и боеприпасов больше, чем все страны альянса – за год. Тревожную информацию об увеличении ракетного арсенала России ранее опубликовал специализированный журнал Military Watch: "Огромное и растущее превосходство в ракетных системах "земля-земля" продолжает оставаться главным фактором, обеспечивающим российской армии значительное преимущество на передовой".Технологическое превосходствоНатовская разведка не поможет. Американские спутники HBTSS и PWSA не способны отличить 500-километровый запуск "Искандера-М" от старта "1000-километровой" ракеты. Противнику придется реагировать на всей глубине оперативного тыла, демаскировать позиции и места базирования авиатехники (убивать моторесурс).Российская ракета комплекса "Искандер-1000" внешне сходна со "старой" баллистической ракетой 9M723 "Искандер-М". Отличается увеличенным на 15 процентов запасом твердого топлива, более эффективным двигателем, улучшенной системой управления полетом и наведения. Автономная инерциальная система наведения дополнена спутниковой навигацией на базе ГЛОНАСС. На подлете к цели система наведения использует бортовой радар, а ракета способна стремительно маневрировать, одновременно запуская ложные цели (плюс РЭБ). Модернизация позволила значительно увеличить дальность полета и сохранить высокую точность ракеты (КВО – 5 метров). И это не предел возможностей.Заметим, дальность поражения "Искандеров" ранее ограничивал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в первую каденцию президента Дональда Трампа – в 2018 году. Поэтому в перспективе вероятно появление "Искандера-2000", "Искандера-3000"… Технологический задел и производственные мощности российского ОПК позволяют. Это важно для "асимметричного противодействия гораздо более многочисленным обычным силам НАТО", если таковые появятся на украинском ТВД.Издание The National Interest 3 февраля констатировало: "Теперь, когда Москва одерживает верх на Украине, а новая администрация Трампа в США становится все сговорчивее, ослабленные и изолированные европейские члены НАТО могут столкнуться с более сильной и озлобленной Россией, чем до начала конфликта". За что боролись эти члены привилегированного клуба неудачников? Выдающийся русский ученый Василий Ключевский говорил: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, нато, министерство обороны рф