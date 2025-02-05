https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/s-chistogo-lista-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-yanvar-1053617315.html

С чистого листа: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

С чистого листа: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Sputnik Абхазия

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 6408 штрафа за нарушение ПДД в январе 2024 года. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В первом месяца наступившего года инспекторы ГАИ республики составили 172 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.Шесть человек из общего числа нарушителей были гостями из России, один – из Республики Армения.По сложившейся традиции, на первом месте нашей "пьяной" статистики по-прежнему столица Абхазии. В январе в Сухуме выявили и оштрафовали 69 нетрезвых автомобилистов, на 19 аналогичных случаев больше, чем в декабре.На второй строчке Гудаута. Она обошла "серебряного" призера декабря – Гагру с "перевесом" в 26 "писем счастья". Итог – 49 штрафов против 23. Далее в нашем списке расположились по убыванию Очамчырский район с 17 протоколами, Сухумский и Гулрыпшский районы – по шесть штрафов, Ткуарчалский и Галский районы – по одному.В возрастной категории тоже произошли существенные изменения. Обладатели "золота" в последнем месяце прошлого года – автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет – в этот раз уступили тем, кому от 40 до 45 лет. Нетрезвых несовершеннолетних "лихачей" в январе на дорогах страны обнаружено не было. Двум самым молодым подвыпившим нарушителям был 21 год. Они из Гудауты и Гагры.Самому старшему нарушителю, севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения, в декабре исполнился 71 год. Он старше своего декабрьского "предшественника" на 11 лет.Мужской "коллектив" в январе разбавили три представительницы прекрасной половины человечества. Одна из них – гостья из Липецка, другие две – жительницы Гудауты и Гагры.В первый день первого месяца нового года блюстители правопорядка испортили праздничное настроение двум жителям Сухума, которым не удалось "проскочить" мимо инспекторов. С 13 по 14 января включительно, когда Абхазия отмечает традиционный праздник Ажьырныхуа, "попались" шесть нетрезвых автомобилистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/avtomobil-sgorel-na-respublikanskoy-trasse-1053555213.html

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