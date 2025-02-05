https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-zayavil-o-gotovnosti-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053623770.html
ЦИК заявил о готовности к проведению выборов президента Абхазии
ЦИК заявил о готовности к проведению выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Для обеспечения оперативного информирования избирателей о ходе проведения выборов будет организована работа пресс-центра. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T14:39+0300
2025-02-05T14:39+0300
2025-02-05T16:05+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Центризбирком готов к проведению президентских выборов в Абхазии, сообщил глава комиссии Дмитрий Маршан. Глава ЦИК доложил и.о. президента Абхазии Валерию Бганба о том, что все жалобы о возможных нарушениях проверяются в установленном порядке. Если запрос выходит за рамки полномочий ЦИК, его перенаправляют в соответствующие органы. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-podpisal-soglashenie-mezhdu-kandidatami-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053622192.html
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, политика, цик абхазии
выборы, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, политика, цик абхазии
ЦИК заявил о готовности к проведению выборов президента Абхазии
14:39 05.02.2025 (обновлено: 16:05 05.02.2025)
Для обеспечения оперативного информирования избирателей о ходе проведения выборов будет организована работа пресс-центра.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik.
Центризбирком готов к проведению президентских выборов в Абхазии, сообщил
глава комиссии Дмитрий Маршан.
Он сообщил, что за ходом голосования будут наблюдать представители разных стран, а для оперативного информирования избирателей будет работать пресс-центр.
Глава ЦИК доложил и.о. президента Абхазии Валерию Бганба о том, что все жалобы о возможных нарушениях проверяются в установленном порядке. Если запрос выходит за рамки полномочий ЦИК, его перенаправляют в соответствующие органы.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.