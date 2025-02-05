https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-zayavil-o-gotovnosti-k-provedeniyu-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053623770.html

ЦИК заявил о готовности к проведению выборов президента Абхазии

ЦИК заявил о готовности к проведению выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Для обеспечения оперативного информирования избирателей о ходе проведения выборов будет организована работа пресс-центра. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T14:39+0300

2025-02-05T14:39+0300

2025-02-05T16:05+0300

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Центризбирком готов к проведению президентских выборов в Абхазии, сообщил глава комиссии Дмитрий Маршан. Глава ЦИК доложил и.о. президента Абхазии Валерию Бганба о том, что все жалобы о возможных нарушениях проверяются в установленном порядке. Если запрос выходит за рамки полномочий ЦИК, его перенаправляют в соответствующие органы. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-podpisal-soglashenie-mezhdu-kandidatami-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053622192.html

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