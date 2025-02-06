https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/abkhaziya-voshla-v-top-5-turnapravleniy-dlya-rossiyan-v-2024-godu-1053642066.html

Абхазия вошла в топ-5 турнаправлений для россиян в 2024 году

Абхазия вошла в топ-5 турнаправлений для россиян в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян по итогам 2024 года, следует из данных Ассоциации... 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T16:49+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян по итогам 2024 года, следует из данных Ассоциации туроператоров России. Опираясь на данные Погранслужбы и Минтуризма Абхазии, АТОР сообщает, что республику посетили полтора миллиона человек, на 7% больше, чем годом ранее. Первые места в списке заняли такие гиганты, как Турция, ОАЭ и Китай. Но, формируя рейтинг, эксперты учитывали и транзит.В структуре выездного турпотока в 25 самых популярных стран на Абхазию приходится 8,6% поездок. Первое место с большим отрывом заняла Турция с 40%, на втором и третьем местах - Объединенные Арабские Эмираты и Китай. У них 11,4% и 10,9% соответственно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/kosilov-o-populyarnosti-abkhazii-dlya-turistov-bolshoy-plyus--sukhoputnaya-granitsa-s-rossiey---1053621338.html

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абхазия, новости, отдых в абхазии