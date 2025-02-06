Фонд "Ашана" объявил сбор для двухлетней Леи Адлейба с острым миелоидным лейкозом
13:15 06.02.2025 (обновлено: 13:50 06.02.2025)
© Foto / предоставила семья АдлейбаПодопечная фонда Ашана Адлейба Лея
© Foto / предоставила семья Адлейба
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Пересадка костного мозга от отца Лее не помогла, необходима еще одна операция.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для двухлетней Леи Адлейба, у которой врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз.
По словам отца девочки, Виталия, диагноз поставили в январе прошлого года. У Леи поднялась высокая температура, анализы выявили повышенное количество лейкоцитов в крови.
© Foto / предоставила семья АдлейбаПодопечная фонда Ашана Адлейба Лея
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© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
© Foto / предоставила семья АдлейбаПодопечная фонда Ашана Адлейба Лея
2/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
© Foto / предоставила семья АдлейбаПодопечная фонда Ашана Адлейба Лея
3/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
© Foto / предоставила семья АдлейбаПодопечная фонда Ашана Адлейба Лея
4/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
1/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
2/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
3/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
4/4
© Foto / предоставила семья Адлейба
Подопечная фонда Ашана Адлейба Лея
В течение нескольких месяцев Лея проходила обследование и лечение в московской клинике, однако стандартная терапия и пересадка костного мозга не привели к положительному результату.
Для того, чтобы спасти ей жизнь, необходимо вновь провести пересадку костного мозга, на что требуется 26,9 миллиона рублей. Виталий Адлейба пояснил, что донором выступал он сам, совместимость составляла 50%. В израильской клинике "Хадасса" нашли доноров, которые идеально совместимы с Леей.
Сейчас девочка вместе с мамой находится в московской клинике, где ребенок проходит терапию, направленную на введение девочки в ремиссию. После ее необходимо экстренно вывезти в Израиль.
О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале "Ашаны" или на официальном сайте фонда.