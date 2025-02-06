https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/fond-ashana-obyavil-sbor-dlya-dvukhletney-lei-adleyba-s-ostrym-mieloidnym-leykozom-1053637418.html

Фонд "Ашана" объявил сбор для двухлетней Леи Адлейба с острым миелоидным лейкозом

Фонд "Ашана" объявил сбор для двухлетней Леи Адлейба с острым миелоидным лейкозом

Sputnik Абхазия

Пересадка костного мозга от отца Лее не помогла, необходима еще одна операция. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T13:15+0300

2025-02-06T13:15+0300

2025-02-06T13:50+0300

новости

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор средств для двухлетней Леи Адлейба, у которой врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз. По словам отца девочки, Виталия, диагноз поставили в январе прошлого года. У Леи поднялась высокая температура, анализы выявили повышенное количество лейкоцитов в крови.В течение нескольких месяцев Лея проходила обследование и лечение в московской клинике, однако стандартная терапия и пересадка костного мозга не привели к положительному результату. Сейчас девочка вместе с мамой находится в московской клинике, где ребенок проходит терапию, направленную на введение девочки в ремиссию. После ее необходимо экстренно вывезти в Израиль.О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале "Ашаны" или на официальном сайте фонда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/fond-ashana-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-kompaniey-tsifrovoy-otets-1053558800.html

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