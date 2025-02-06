Кириенко: аналог программы "Лидеры России" в Абхазии даст молодежи соцлифты

"Здесь самое важное в том, что молодые люди понимают, что они могут реализовать себя независимо от того, кто у них папа, мама, независимо от блата и связей, от количества денег в семье. Важно лишь насколько они сами талантливые, работоспособные, трудолюбивые, насколько они готовы работать на благо своего государства", — подчеркнул Кириенко.