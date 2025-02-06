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Кириенко: аналог программы "Лидеры России" в Абхазии даст молодежи соцлифты
Кириенко: аналог программы "Лидеры России" в Абхазии даст молодежи соцлифты
Sputnik Абхазия
Первый заместитель руководителя Администрации президента России отметил, что если в Абхазии решение о запуске программы будет принято, Россия готова передать... 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T20:16+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Запуск в Абхазии программы по аналогии с "Лидерами России" обеспечит абхазскую молодежь социальными лифтами.Об этом говорили первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и политический деятель Абхазии Бадра Гунба во время встречи в Москве.По его словам, если решение о запуске программы в Абхазии будет принято, Россия готова предать свой опыт и методики, а также оказать помощь абхазским специалистам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-liderov-rossii-1053646686.html
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абхазия, россия, сергей кириенко, общество
Кириенко: аналог программы "Лидеры России" в Абхазии даст молодежи соцлифты
20:16 06.02.2025 (обновлено: 20:27 06.02.2025)
Первый заместитель руководителя Администрации президента России отметил, что если в Абхазии решение о запуске программы будет принято, Россия готова передать свой опыт и свои методики.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Запуск в Абхазии программы по аналогии с "Лидерами России" обеспечит абхазскую молодежь социальными лифтами.
Об этом говорили первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и политический деятель Абхазии Бадра Гунба во время встречи в Москве.
"Здесь самое важное в том, что молодые люди понимают, что они могут реализовать себя независимо от того, кто у них папа, мама, независимо от блата и связей, от количества денег в семье. Важно лишь насколько они сами талантливые, работоспособные, трудолюбивые, насколько они готовы работать на благо своего государства", — подчеркнул Кириенко.
По его словам, если решение о запуске программы в Абхазии будет принято, Россия готова предать свой опыт и методики, а также оказать помощь абхазским специалистам.