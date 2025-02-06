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Россия готова помочь Абхазии запустить программу наподобие “Лидеров России”
Россия готова помочь Абхазии запустить программу наподобие “Лидеров России”
Sputnik Абхазия
По словам Кириенко, победители конкурса "Лидеры России" работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T20:00+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодёжных кадров наподобие "Лидеров России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время встречи с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.Сергей Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу для молодежи, которая называется "Россия — страна возможностей". И уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более 8 лет.Бадра Гунба отметил интерес Абхазии к такому проекту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bolee-150-direktorov-abkhazskikh-shkol-proydut-povyshenie-kvalifikatsii-v-pyatigorske-1053615815.html
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абхазия, россия, сергей кириенко, общество
абхазия, россия, сергей кириенко, общество

Россия готова помочь Абхазии запустить программу наподобие “Лидеров России”

20:00 06.02.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву
Рабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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По словам Кириенко, победители конкурса "Лидеры России" работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодёжных кадров наподобие "Лидеров России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время встречи с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
Сергей Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу для молодежи, которая называется "Россия — страна возможностей". И уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более 8 лет.
"Например, победители конкурса "Лидеры России" работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами, и мэрами, и заместителями министров, и руководителями крупнейших российских государственных компаний", — пояснил он.
Бадра Гунба отметил интерес Абхазии к такому проекту.
"Мне хотелось бы реализовать на территории Абхазии такого рода проект. Я знаю, что конкурсный отбор наиболее эффективен для привлечения молодых специалистов, которые направят свои усилия, знания, опыт на поддержание и улучшение качества жизни граждан нашей страны. И в этом смысле я обращаюсь к вам за поддержкой, поделиться методологиями тех программ, которые реализуются на территории России", — сказал Бадра Гунба.
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