Россия готова помочь Абхазии запустить программу наподобие “Лидеров России”

"Мне хотелось бы реализовать на территории Абхазии такого рода проект. Я знаю, что конкурсный отбор наиболее эффективен для привлечения молодых специалистов, которые направят свои усилия, знания, опыт на поддержание и улучшение качества жизни граждан нашей страны. И в этом смысле я обращаюсь к вам за поддержкой, поделиться методологиями тех программ, которые реализуются на территории России", — сказал Бадра Гунба.