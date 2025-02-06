https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/poiski-propavshego-v-rayone-ritsy-rossiyanina-ostanovleny-1053633990.html

Поиски пропавшего в районе Рицы россиянина остановлены

Поиски пропавшего в районе Рицы россиянина остановлены

Sputnik Абхазия

38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке 2 февраля. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T12:17+0300

2025-02-06T12:17+0300

2025-02-06T13:51+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Поиски россиянина, пропавшего в окрестностях Рицы остановлены, сообщил Sputnik начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Саид Чан-оглы. У самого озера Алексея Берестенева не видели, в местные заведения он не заходил, проинформировал спасатель. "Там нет места, где человек может заблудиться. Поиски остановлены, но при необходимости мы их возобновим. Он оставил свои личные вещи и документы, прежде чем уйти, в данный момент делом занимается милиция. Если они посчитают, что в дальнейшем наша помощь будет нужна, то нам сообщат, и мы сразу подключимся", — сказал Чан-оглы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/poiski-propavshego-v-rayone-ozera-ritsy-rossiyanina-prodolzhatsya-1053591654.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)