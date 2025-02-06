https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/polet-aeroport-sukhum-1053639369.html

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится завтра

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится завтра

Sputnik Абхазия

Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба расположен по адресу: Гулрыпшский район, поселок Бабыщира. Однако с 1993 года он был закрыт для полётов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения.

2025-02-06T15:21+0300

2025-02-06T15:21+0300

2025-02-06T15:25+0300

в абхазии

абхазия

сухумский аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/06/1042996204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00ec220d00afabb4635ac792f3f21308.jpg

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Тестовый полёт в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения Россией и Абхазией ожидается к началу летнего сезона, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Бадра Гунба отметил важность этого проекта для народа Абхазии.Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба расположен по адресу: Гулрыпшский район, поселок Бабыщира. Однако с 1993 года он был закрыт для полётов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 — граждане Республики Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-vazhno-chtoby-sukhumskiy-aeroport-zarabotal-k-1-maya-1053579383.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум аэропорт полет