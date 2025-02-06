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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/polet-aeroport-sukhum-1053639369.html
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится завтра
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится завтра
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба расположен по адресу: Гулрыпшский район, поселок Бабыщира. Однако с 1993 года он был закрыт для полётов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения.
2025-02-06T15:21+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Тестовый полёт в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения Россией и Абхазией ожидается к началу летнего сезона, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Бадра Гунба отметил важность этого проекта для народа Абхазии.Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба расположен по адресу: Гулрыпшский район, поселок Бабыщира. Однако с 1993 года он был закрыт для полётов.В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 — граждане Республики Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-vazhno-chtoby-sukhumskiy-aeroport-zarabotal-k-1-maya-1053579383.html
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сухум аэропорт полет
сухум аэропорт полет

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится завтра

15:21 06.02.2025 (обновлено: 15:25 06.02.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Россия и Абхазия к началу летнего сезона планируют открыть регулярное авиасообщение.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Тестовый полёт в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения Россией и Абхазией ожидается к началу летнего сезона, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
"Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней республикой Абхазия. Мы — давние добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, и всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней. Жители всей России заинтересованы в отдыхе в гостеприимной Абхазии. Это всегда добрые встречи, это всегда ласковое солнце, тёплое море. Поэтому наша совместная задача сделать так, чтобы транспортное сообщение было очень удобным", — пояснил министр.
Бадра Гунба отметил важность этого проекта для народа Абхазии.
"Для нас очень важно развитие инфраструктуры, которая будет направлена на улучшение взаимодействия между нашими странами. Сегодня у нас действует один контрольно-пропускной пункт на реке Псоу, который позволяет гражданам России, гражданам Абхазии передвигаться. Безусловно, открытие международного аэропорта города Сухума придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики. Мы очень давно ждали решения этого вопроса", - сказал он.
Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба расположен по адресу: Гулрыпшский район, поселок Бабыщира. Однако с 1993 года он был закрыт для полётов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 — граждане Республики Абхазия.
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