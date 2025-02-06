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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западной окраины холодного сибирского антициклона. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T19:12+0300
2025-02-06T19:12+0300
2025-02-06T19:12+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. В пятницу, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман. В предгорьях и горах - снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западной окраины холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. В пятницу, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман. В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.