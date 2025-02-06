https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-7-fevralya-1053641263.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западной окраины холодного сибирского антициклона. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T19:12+0300

2025-02-06T19:12+0300

2025-02-06T19:12+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. В пятницу, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами ночью и утром возможен слабый дождь, туман. В предгорьях и горах - снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии