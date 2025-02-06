Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза

"На сегодняшний день действует один погранпереход — мост через реку Псоу. У нас есть соглашение по ремонту и текущему содержанию этого объекта. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мы реализуем все достигнутые договоренности. Хочу вам сказать, что мы планомерно наращиваем пропускную возможность этого пункта пропуска, потому что мы видим, каждый год растет пассажиропоток. Поэтому рассчитываем до полутора раз увеличить емкость пункта пропуска с тем, чтобы все таможенные и пограничные формальности проходили удобно для туристов", — рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.