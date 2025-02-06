Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/punkt-propuska-rossiya-abkhaziya-1053639785.html
Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза
Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза
Sputnik Абхазия
Реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T15:42+0300
2025-02-06T15:56+0300
в абхазии
абхазия
общество
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/03/1053601855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c004937f36c16525c456ad4b218b480c.jpg
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза.Министр отметил, что реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии"Адлер" — самый загруженный пункт пропуска в России. Он рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч человек в сутки, но в пиковые нагрузки его переходят до 70 тысяч человек и 12,4 тысячи транспортных средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/bolee-10-milliardov-rubley-vydeleno-na-rekonstruktsiyu-kpp-adler-1053580888.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/03/1053601855_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c6892986600610b6a12acde3afca7dcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, общество, россия
абхазия, общество, россия

Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза

15:42 06.02.2025 (обновлено: 15:56 06.02.2025)
© Foto / ФТС России | ProТаможнюНачальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер"
Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Foto / ФТС России | ProТаможню
Подписаться
Реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза.

"На сегодняшний день действует один погранпереход — мост через реку Псоу. У нас есть соглашение по ремонту и текущему содержанию этого объекта. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мы реализуем все достигнутые договоренности. Хочу вам сказать, что мы планомерно наращиваем пропускную возможность этого пункта пропуска, потому что мы видим, каждый год растет пассажиропоток. Поэтому рассчитываем до полутора раз увеличить емкость пункта пропуска с тем, чтобы все таможенные и пограничные формальности проходили удобно для туристов", — рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.

Министр отметил, что реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии
"Адлер" — самый загруженный пункт пропуска в России. Он рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч человек в сутки, но в пиковые нагрузки его переходят до 70 тысяч человек и 12,4 тысячи транспортных средств.
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2025
Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"
2 февраля, 09:52
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0