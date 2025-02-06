Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза
15:42 06.02.2025 (обновлено: 15:56 06.02.2025)
© Foto / ФТС России | ProТаможнюНачальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер"
© Foto / ФТС России | ProТаможню
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Реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза.
"На сегодняшний день действует один погранпереход — мост через реку Псоу. У нас есть соглашение по ремонту и текущему содержанию этого объекта. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мы реализуем все достигнутые договоренности. Хочу вам сказать, что мы планомерно наращиваем пропускную возможность этого пункта пропуска, потому что мы видим, каждый год растет пассажиропоток. Поэтому рассчитываем до полутора раз увеличить емкость пункта пропуска с тем, чтобы все таможенные и пограничные формальности проходили удобно для туристов", — рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
Министр отметил, что реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Абхазии
"Адлер" — самый загруженный пункт пропуска в России. Он рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч человек в сутки, но в пиковые нагрузки его переходят до 70 тысяч человек и 12,4 тысячи транспортных средств.
2 февраля, 09:52