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Путин поставил задачу эффективно развивать отношения с Абхазией
Путин поставил задачу эффективно развивать отношения с Абхазией
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Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунба.
2025-02-06T20:27+0300
2025-02-06T20:27+0300
2025-02-06T20:27+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунба.Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других.Гунба поблагодарил Россию за поддержку Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-lavrov-1053639938.html
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Путин поставил задачу эффективно развивать отношения с Абхазией
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ надеется, что “вместе с этой задачей справимся".
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунба.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других.
"Это всё — прямые поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Перед нами, честно говоря, поставил задачу не просто сохранить, а ещё и обеспечить эффективное развитие. Ну, думаю, что вместе с этой задачей справимся", — сказал Кириенко.
Гунба поблагодарил Россию за поддержку Абхазии.
"Мы всегда были связаны исторически, духовно, культурно, и, безусловно, для нас главное — сохранить эту взаимосвязь через добрые дела", — сказал Бадра Гунба.