https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/putin-otnosheniya-abkhaziya-1053651017.html

Путин поставил задачу эффективно развивать отношения с Абхазией

Путин поставил задачу эффективно развивать отношения с Абхазией

Sputnik Абхазия

Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунба.

2025-02-06T20:27+0300

2025-02-06T20:27+0300

2025-02-06T20:27+0300

в абхазии

абхазия

россия

политика

владимир путин

сергей кириенко

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин лично поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунба.Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других.Гунба поблагодарил Россию за поддержку Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-lavrov-1053639938.html

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