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https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-lavrov-1053639938.html
Россия заинтересована в развитии отношений с Абхазией – Лавров
Россия заинтересована в развитии отношений с Абхазией – Лавров
Sputnik Абхазия
Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба. В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.
2025-02-06T15:54+0300
2025-02-06T15:54+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме."Это будет существенно способствовать развитию туризма, посещению Абхазии – жемчужины бывшего Советского Союза с точки зрения природы, и очень популярного места для всех россиян", — сказал Лавров.Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.Также министр оценил вклад Гунба в развитие российско-абхазских отношений и подчеркнул, что Россия ценит вклад абхазского политика.В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс в развитии двусторонних взаимоотношений и поблагодарил Лаврова за вклад в сохранение стабильности в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html
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россия абхазия сергей лавров бадра гунба
россия абхазия сергей лавров бадра гунба

Россия заинтересована в развитии отношений с Абхазией – Лавров

15:54 06.02.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву
Рабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ указал, что товарооборот между странами растет.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие укреплялось дальше. Товарооборот у нас растет и, как я понимаю, на 8% в прошлом году вырос ВВП Абхазии. И мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристической отраслях, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики, и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан", — сказал Лавров.
В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме.
"Это будет существенно способствовать развитию туризма, посещению Абхазии – жемчужины бывшего Советского Союза с точки зрения природы, и очень популярного места для всех россиян", — сказал Лавров.
Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.
"Мы знаем, что у вас пройдут выборы и очень рассчитываем, что они состоятся в соответствии с Конституцией, без каких-либо эксцессов и будет сделано все, чтобы воля абхазского народа была выражена свободно и демократично", — отметил Лавров.
Также министр оценил вклад Гунба в развитие российско-абхазских отношений и подчеркнул, что Россия ценит вклад абхазского политика.
"Надеюсь мы с вами сегодня поговорим о дальнейших планах, учитывая тот опыт, который вы накопили на различных постах – и в сфере экономики, права, культуры, и, конечно, работы вице-президента", — добавил Лавров.
В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.
"Мы ценим все то, что Российская Федерация последовательно осуществляла на протяжении всех этих лет. Мы рады тому, что имеем возможность развиваться в одном экономическом пространстве с Российской Федерацией. И, безусловно, народ Абхазии ценит то, что Россия реализовала многовековую мечту, признав независимость нашей страны", — отметил Гунба.
Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс в развитии двусторонних взаимоотношений и поблагодарил Лаврова за вклад в сохранение стабильности в регионе.
Флаг Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
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