https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-lavrov-1053639938.html

Россия заинтересована в развитии отношений с Абхазией – Лавров

Россия заинтересована в развитии отношений с Абхазией – Лавров

Sputnik Абхазия

Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба. В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.

2025-02-06T15:54+0300

2025-02-06T15:54+0300

2025-02-06T15:54+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме."Это будет существенно способствовать развитию туризма, посещению Абхазии – жемчужины бывшего Советского Союза с точки зрения природы, и очень популярного места для всех россиян", — сказал Лавров.Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.Также министр оценил вклад Гунба в развитие российско-абхазских отношений и подчеркнул, что Россия ценит вклад абхазского политика.В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс в развитии двусторонних взаимоотношений и поблагодарил Лаврова за вклад в сохранение стабильности в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html

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