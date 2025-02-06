https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rf-abkhaziya-pamyatniki-memorialy-1053649502.html
РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы
РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы
Sputnik Абхазия
По словам Кириенко, восстановление военных мемориалов в Абхазии завершат к 9 Мая. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T21:02+0300
2025-02-06T21:02+0300
2025-02-06T21:02+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению Владимира Путина.Об этом рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.Он отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены.Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/mezhdunarodnyy-tsentr-podgotovki-volonterskogo-korpusa-otkrylsya-v-muzee-boevoy-slavy--1053507538.html
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абхазия, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, мемориалы
абхазия, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, мемориалы
РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы
По словам Кириенко, восстановление военных мемориалов в Абхазии завершат к 9 Мая.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению Владимира Путина.
Об этом рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
"Во время моего визита в Сухум ставился вопрос про подготовку к 80-летию Победы во всех населенных пунктах Абхазии. Справедливый вопрос, это наша общая Победа, и нельзя поделить героев Великой Отечественной войны. Абхазия дала очень большое количество героев – людей, которые сражались и отдали свою жизнь за общую Победу", – рассказал Кириенко.
Он отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены.
Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы.
"К 9 Мая, к 80-летию Победы, все работы точно должны быть завершены. Уверен, что мы вместе успеем", – заключил Сергей Кириенко.