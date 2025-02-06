https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rf-abkhaziya-pamyatniki-memorialy-1053649502.html

РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы

РФ поможет Абхазии восстановить памятники и мемориалы к 80-летию Победы

Sputnik Абхазия

По словам Кириенко, восстановление военных мемориалов в Абхазии завершат к 9 Мая. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T21:02+0300

2025-02-06T21:02+0300

2025-02-06T21:02+0300

в абхазии

абхазия

россия

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

мемориалы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0e/1047978347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_493646d548145c9baf55020677e8b06c.jpg

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению Владимира Путина.Об этом рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи в Москве с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.Он отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина должна быть реализована большая программа, в рамках которой каждый мемориал и каждое место захоронения будут восстановлены.Уже на следующей неделе представители президентского фонда могут приехать в Абхазию для того, чтобы уже обсудить с главами поселений и с руководителями школ план совместной работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/mezhdunarodnyy-tsentr-podgotovki-volonterskogo-korpusa-otkrylsya-v-muzee-boevoy-slavy--1053507538.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, мемориалы