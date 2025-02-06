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https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
Sputnik Абхазия
Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.Средства направлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с Бадрой Гунба, сообщило Минфин РФ
2025-02-06T14:54+0300
2025-02-06T14:57+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.Средства направлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с Бадрой Гунба, сообщил Минфин РФ.На счет Минфина Абхазии поступили 340 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-rossiya-vypolnit-svoi-obyazatelstva-pered-byudzhetnikami-abkhazii-1053628830.html
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абхазия, россия, экономика, министерство финансов рф, министерство финансов абхазии, финансовая помощь
абхазия, россия, экономика, министерство финансов рф, министерство финансов абхазии, финансовая помощь

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

14:54 06.02.2025 (обновлено: 14:57 06.02.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Абхазии и России
Флаг Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что на счет Минфина Абхазии поступили 340 млн рублей.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.
Средства направлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с Бадрой Гунба, сообщил Минфин РФ.
"6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики", — говорится в сообщении.
На счет Минфина Абхазии поступили 340 млн рублей.
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