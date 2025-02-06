https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

Sputnik Абхазия

Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.Средства направлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с Бадрой Гунба, сообщило Минфин РФ

2025-02-06T14:54+0300

2025-02-06T14:54+0300

2025-02-06T14:57+0300

в абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.Средства направлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с Бадрой Гунба, сообщил Минфин РФ.На счет Минфина Абхазии поступили 340 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-rossiya-vypolnit-svoi-obyazatelstva-pered-byudzhetnikami-abkhazii-1053628830.html

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абхазия, россия, экономика, министерство финансов рф, министерство финансов абхазии, финансовая помощь