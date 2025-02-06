https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html

Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения

Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения

Sputnik Абхазия

Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Абхазии Бадрой Гунба.

2025-02-06T18:04+0300

2025-02-06T18:04+0300

2025-02-06T18:04+0300

в абхазии

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соглашение

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Абхазии Бадрой Гунба.Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России.Инвестиционный климат очень важен, он даёт возможность создания дополнительных рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы, развития страны, резюмировал Бадра Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html

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