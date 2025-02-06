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Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения
Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения
Sputnik Абхазия
Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Абхазии Бадрой Гунба.
2025-02-06T18:04+0300
2025-02-06T18:04+0300
2025-02-06T18:04+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Абхазии Бадрой Гунба.Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России.Инвестиционный климат очень важен, он даёт возможность создания дополнительных рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы, развития страны, резюмировал Бадра Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhazii-finansovaya-podderzhka-1053639159.html
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россия абхазия инвестсоглашения
россия абхазия инвестсоглашения
Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения
Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Абхазии Бадрой Гунба.
"Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе для населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", — отметил он.
Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России.
"Для нас это очень важное направление. При этом хотелось бы, чтобы баланс интересов был сохранён. Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России. За последние годы более 25 миллиардов рублей привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия в дальнейшем", — отметил абхазский политик.
Инвестиционный климат очень важен, он даёт возможность создания дополнительных рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы, развития страны, резюмировал Бадра Гунба.