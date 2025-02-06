https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektrichestva-v-abkhazii-1053644002.html
Россия готова найти решения против веерных отключений электричества в Абхазии
Россия готова найти решения против веерных отключений электричества в Абхазии
Sputnik Абхазия
Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
2025-02-06T18:15+0300
2025-02-06T18:15+0300
2025-02-06T18:15+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.По словам вице-премьера, в будущем Россия и Абхазия будут искать механизм, который обеспечит дальнейшую эксплуатацию энергетического сектора, в том числе его надёжность и развитие. Это могут быть, например, взаимозачёты по поставкам электроэнергии: Россия поставляет в определенный период, когда у Абхазии есть дефицит, а поставки в обратную сторону могут идти в другое время.Бадра Гунба отметил, что проблемы с энергетикой — это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektroenergiya-abkhaziya-1053643357.html
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россия электричество абхазия
Россия готова найти решения против веерных отключений электричества в Абхазии
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что стороны планируют выработать механизм, который обеспечит эксплуатацию энергетического сектора республики.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
"С завтрашнего дня постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по Вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения", — уточнил Новак.
По словам вице-премьера, в будущем Россия и Абхазия будут искать механизм, который обеспечит дальнейшую эксплуатацию энергетического сектора, в том числе его надёжность и развитие. Это могут быть, например, взаимозачёты по поставкам электроэнергии: Россия поставляет в определенный период, когда у Абхазии есть дефицит, а поставки в обратную сторону могут идти в другое время.
Бадра Гунба отметил, что проблемы с энергетикой — это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.