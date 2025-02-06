https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektroenergiya-abkhaziya-1053643357.html

Россия готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию

Россия готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию

Sputnik Абхазия

Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.

2025-02-06T17:33+0300

2025-02-06T17:33+0300

2025-02-06T17:33+0300

в абхазии

абхазия

россия

электроэнергия

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Евгений Грабчак отметил важность визита Гунба. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса в ноябре 2024 появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии.Бадра Гунба поблагодарил российские власти за отклик на его просьбу ранее об оказании поддержки в виде гуманитарного перетока электроэнергии, "который позволил облегчить ситуацию для граждан нашей страны".Грабчак заверил, что вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки.Гунба выразил надежду, что республика сможет без ограничений обеспечить своих граждан электроэнергией."Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены. И это позволит нам тот переток, о котором мы с вами сейчас договорились, возобновить и обеспечить жителей электроэнергией в полном объеме", — подтвердил Грабчак.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-obsudit-uvelichenie-peretoka-elektrichestva-vo-vremya-vizita-v-rf-1053629546.html

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