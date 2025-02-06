https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektroenergiya-abkhaziya-1053643357.html
Россия готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию
Россия готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию
Sputnik Абхазия
Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
2025-02-06T17:33+0300
2025-02-06T17:33+0300
2025-02-06T17:33+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Евгений Грабчак отметил важность визита Гунба. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса в ноябре 2024 появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии.Бадра Гунба поблагодарил российские власти за отклик на его просьбу ранее об оказании поддержки в виде гуманитарного перетока электроэнергии, "который позволил облегчить ситуацию для граждан нашей страны".Грабчак заверил, что вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки.Гунба выразил надежду, что республика сможет без ограничений обеспечить своих граждан электроэнергией."Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены. И это позволит нам тот переток, о котором мы с вами сейчас договорились, возобновить и обеспечить жителей электроэнергией в полном объеме", — подтвердил Грабчак.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-obsudit-uvelichenie-peretoka-elektrichestva-vo-vremya-vizita-v-rf-1053629546.html
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россия поставка электроэнергия абхазия
россия поставка электроэнергия абхазия
Россия готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию
Заместитель министра энергетики РФ Грабчак заявил, что с завтрашнего дня Россия готова возобновить поставки в Абхазию в полном объеме.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия завтра же готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
Евгений Грабчак отметил важность визита Гунба. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса в ноябре 2024 появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии.
"Понимаем, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии, и готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, аспекты поставок электроэнергии, – заявил Грабчак. – И, я думаю, обязательно совместно найдем решение тех вопросов с дефицитом, которые сейчас возникают".
Бадра Гунба поблагодарил российские власти за отклик на его просьбу ранее об оказании поддержки в виде гуманитарного перетока электроэнергии, "который позволил облегчить ситуацию для граждан нашей страны".
"Мы знаем, что эти объемы перетока, которые были предоставлены нашей стране, фактически находятся на исходе. Учитывая непростую ситуацию, я обращаюсь к вам, к нашим российским коллегам, поддержать дополнительным объемом перетока для обеспечения бесперебойной электроэнергией нашей страны", – заявил абхазский политик.
Грабчак заверил, что вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки.
"С завтрашнего дня мы готовы возобновить поставки в полном объеме, для того чтобы электроэнергией были обеспечены все граждане и Абхазии без ограничений", — заявил он.
Гунба выразил надежду, что республика сможет без ограничений обеспечить своих граждан электроэнергией.
"Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены. И это позволит нам тот переток, о котором мы с вами сейчас договорились, возобновить и обеспечить жителей электроэнергией в полном объеме", — подтвердил Грабчак.