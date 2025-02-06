https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html

Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Sputnik Абхазия

На специальный фонд, который Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст, уже выделено 100 млн рублей. Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется.

2025-02-06T18:35+0300

2025-02-06T18:35+0300

2025-02-06T18:35+0300

в абхазии

абхазия

россия

александр новак

бизнес

малый бизнес

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия по инициативе Бадры Гунба создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется. По мнению Новака, это хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом.Бадра Гунба поблагодарил Новака за это решение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html

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