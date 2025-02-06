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https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html
Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Sputnik Абхазия
На специальный фонд, который Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст, уже выделено 100 млн рублей. Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется.
2025-02-06T18:35+0300
2025-02-06T18:35+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия по инициативе Бадры Гунба создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется. По мнению Новака, это хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом.Бадра Гунба поблагодарил Новака за это решение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html
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россия фонд поддержки малого и среднего бизнеса абхазии
россия фонд поддержки малого и среднего бизнеса абхазии

Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

18:35 06.02.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова
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На специальный фонд, который Россия создаст по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы, уже выделено 100 млн рублей.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Россия по инициативе Бадры Гунба создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.
"Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", — рассказал российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Бадрой Гунба.
Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется. По мнению Новака, это хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом.
Бадра Гунба поблагодарил Новака за это решение.
"Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии. Действует программа льготного кредитования. В рамках этой программы российские банки осуществили финансирование более чем на 5 миллиардов рублей для предпринимателей в Абхазии, которые реализовывают очень важные проекты, создающие дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом. И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего и малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", — заявил он.
Рабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
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