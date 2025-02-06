https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-bolee-sta-ukrainskikh-dronov-1053637848.html

Средства ПВО России за сутки сбили более ста украинских дронов

Средства ПВО России за сутки сбили более ста украинских дронов

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1065 человек, следует из сводки Минобороны России. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T14:20+0300

2025-02-06T14:20+0300

2025-02-06T14:20+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к запуску, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42569 БПЛА, 590 ЗРК, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-napravila-voennym-rf-bolee-700-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-s-nachala-svo-1053629941.html

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