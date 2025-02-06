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Средства ПВО России за сутки сбили более ста украинских дронов
Средства ПВО России за сутки сбили более ста украинских дронов
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1065 человек, следует из сводки Минобороны России. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T14:20+0300
2025-02-06T14:20+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к запуску, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42569 БПЛА, 590 ЗРК, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-napravila-voennym-rf-bolee-700-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-s-nachala-svo-1053629941.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки сбили более ста украинских дронов
Потери украинских войск за сутки составили до 1065 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки БПЛА к запуску, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42569 БПЛА, 590 ЗРК, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.