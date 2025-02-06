https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/yuvt-aero-sukhum-1053639609.html

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум

Sputnik Абхазия

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум. Как минимум еще две компании проявили интерес к этому направлению, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум. Как минимум еще две компании проявили интерес к этому направлению, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени Владислава Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/polet-aeroport-sukhum-1053639369.html

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