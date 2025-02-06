https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/yuvt-aero-sukhum-1053639609.html
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум
Sputnik Абхазия
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум. Как минимум еще две компании проявили интерес к этому направлению, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
2025-02-06T15:35+0300
2025-02-06T15:35+0300
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум. Как минимум еще две компании проявили интерес к этому направлению, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени Владислава Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.
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российская "ювт аэро" сухум полет рейс
российская "ювт аэро" сухум полет рейс
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум
15:35 06.02.2025 (обновлено: 15:55 06.02.2025)
По словам министра транспорта России, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум. Как минимум еще две компании проявили интерес к этому направлению, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
"Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес", — отметил министр РФ.
Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени Владислава Ардзинба состоится
уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.