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В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления
В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления
Sputnik Абхазия
6 апреля 2025 года в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Указ подписал и.о. президента республики Валерий Бганба.
2025-02-07T16:48+0300
2025-02-07T16:48+0300
2025-02-07T17:02+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. 6 апреля 2025 года в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.Указ подписал и.о. президента республики Валерий Бганба.Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-nachal-vydavat-udostovereniya-na-pravo-golosovaniya-grazhdanam-bez-propiski-1053625191.html
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абхазия выборы в органы местного самоуправления дата
абхазия выборы в органы местного самоуправления дата
В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления
16:48 07.02.2025 (обновлено: 17:02 07.02.2025)
Выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия назначены на 6 апреля.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. 6 апреля 2025 года в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Указ подписал и.о. президента республики Валерий Бганба.
Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года.