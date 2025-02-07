https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/abkhaziya-vybory-1053663763.html

В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления

В Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления

Sputnik Абхазия

6 апреля 2025 года в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Указ подписал и.о. президента республики Валерий Бганба.

2025-02-07T16:48+0300

2025-02-07T16:48+0300

2025-02-07T17:02+0300

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выборы

политика

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. 6 апреля 2025 года в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.Указ подписал и.о. президента республики Валерий Бганба.Предыдущие выборы прошли 11 апреля 2021 года. Депутаты городских и районных Собраний Абхазии избираются сроком на четыре года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-nachal-vydavat-udostovereniya-na-pravo-golosovaniya-grazhdanam-bez-propiski-1053625191.html

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