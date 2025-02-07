https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1053657614.html
Часть Сухума осталась без света из-за аварии
Часть Сухума осталась без света из-за аварии
Sputnik Абхазия
Веерные отключения в Абхазии были отменены с полуночи пятницы, 7 февраля. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T12:45+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварии на линии электропередачи, рассказал Sputnik главный инженер СУЭС Алексей Строчан. Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что с полуночи 7 февраля в Абхазии снимаются все ограничения на поставку электричества, введенные с 1 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/vse-ogranicheniya-na-postavku-elektrichestva-v-abkhazii-snyaty-1053654575.html
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Часть Сухума осталась без света из-за аварии
12:45 07.02.2025 (обновлено: 12:58 07.02.2025)
Веерные отключения в Абхазии были отменены с полуночи пятницы, 7 февраля.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварии на линии электропередачи, рассказал Sputnik главный инженер СУЭС Алексей Строчан.
"В Новом районе по первому кругу на улице Чалмаз повредился кабель. На месте работает аварийная служба", — пояснил он.
Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что с полуночи 7 февраля в Абхазии снимаются все ограничения на поставку электричества, введенные с 1 ноября.