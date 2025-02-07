https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/vse-ogranicheniya-na-postavku-elektrichestva-v-abkhazii-snyaty-1053654575.html
Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты
Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты
Sputnik Абхазия
График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T08:51+0300
2025-02-07T08:51+0300
2025-02-07T10:35+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты. сообщает "Черноморэнерго".Энергосистема страны функционирует в штатном режиме.График веерных отключений электричества был введен в Абхазии с 1 ноября 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektrichestva-v-abkhazii-1053644002.html
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новости, абхазия, черноморэнерго
новости, абхазия, черноморэнерго
Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты
08:51 07.02.2025 (обновлено: 10:35 07.02.2025)
График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты. сообщает "Черноморэнерго".
Энергосистема страны функционирует в штатном режиме.
График веерных отключений электричества был введен в Абхазии с 1 ноября 2024 года.