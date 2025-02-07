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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/vse-ogranicheniya-na-postavku-elektrichestva-v-abkhazii-snyaty-1053654575.html
Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты
Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты
Sputnik Абхазия
График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
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2025-02-07T10:35+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты. сообщает "Черноморэнерго".Энергосистема страны функционирует в штатном режиме.График веерных отключений электричества был введен в Абхазии с 1 ноября 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektrichestva-v-abkhazii-1053644002.html
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новости, абхазия, черноморэнерго
новости, абхазия, черноморэнерго

Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты

08:51 07.02.2025 (обновлено: 10:35 07.02.2025)
© Fotolia / Aleksandr VolkovЭлектрические лампочки
Электрические лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2025
© Fotolia / Aleksandr Volkov
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График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты. сообщает "Черноморэнерго".
Энергосистема страны функционирует в штатном режиме.
График веерных отключений электричества был введен в Абхазии с 1 ноября 2024 года.
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
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