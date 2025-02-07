https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/vse-ogranicheniya-na-postavku-elektrichestva-v-abkhazii-snyaty-1053654575.html

Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты

Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты

Sputnik Абхазия

График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-07T10:35+0300

энергетическая отрасль абхазии

новости

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Все ограничения на поставку электричества в Абхазии сняты. сообщает "Черноморэнерго".Энергосистема страны функционирует в штатном режиме.График веерных отключений электричества был введен в Абхазии с 1 ноября 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-elektrichestva-v-abkhazii-1053644002.html

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