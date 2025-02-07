https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/pozhar-v-novom-rayone-sukhuma-likvidirovan-1053671973.html

Пожар в Новом районе Сухума ликвидирован

Пожар в Новом районе Сухума ликвидирован

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Пожар в многоэтажке в Новом районе Сухума ликвидирован, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур... 07.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Пожар в многоэтажке в Новом районе Сухума ликвидирован, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния. "Пострадали кровля и чердачное помещение. Во время тушения пожара некоторые квартиры могли быть затоплены", — уточнил он. На месте возгорания работали пять пожарных расчетов и около 20 спасателей. Причины возгорания пока не установлены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/krovlya-devyatietazhki-zagorelas-v-sukhume-1053658485.html

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