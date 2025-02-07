https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-fevralya-1053661588.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 8 и 9 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 8 и 9 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T19:14+0300

2025-02-07T19:14+0300

2025-02-07T19:14+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В выходные дни 8 и 9 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами с полудня дождь разной интенсивности, туман, в горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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