https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/restavratsiya-pozhar-kartina-1053673194.html
Специалисты из РФ приехали в Абхазию для реставрации поврежденных в пожаре картин
Специалисты из РФ приехали в Абхазию для реставрации поврежденных в пожаре картин
Sputnik Абхазия
По словам художника-реставратора Русского музея, восстановление картин не будет быстрым. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T20:03+0300
2025-02-07T20:03+0300
2025-02-07T20:03+0300
в абхазии
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пожар в здании союза художников абхазии
реставрация
картины
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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Российские специалисты прибыли в Сухум для проведения работ по реставрации картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее.Будет ли реставрация проходить в Абхазии или в России – специалисты пока ответить не могут, переговоры еще идут. По словам реставраторов, где бы она не происходила, полотна нужно подготовить к транспортировке, поскольку в помещении библиотеки такие работы вестись не будут.К сожалению, восстановлению подлежат не все картины.При этом он не исключил, что в случае, если всё пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/direktor-natsgalerei-abkhazii-rasskazal-o-spasennykh-posle-pozhara-kartinakh-1053451460.html
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абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, реставрация, картины
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, реставрация, картины
Специалисты из РФ приехали в Абхазию для реставрации поврежденных в пожаре картин
По словам художника-реставратора Русского музея, восстановление картин не будет быстрым.
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Российские специалисты прибыли в Сухум для проведения работ по реставрации картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее.
"Сейчас мы в здании Национальной библиотеки делаем небольшие описания сохранности всех картин, сопоставляем порядковые номера, чтобы потом транспортной компании было бы проще их идентифицировать и упаковать", - пояснил корреспонденту Sputnik художник-реставратор Русского музея Иван Безсолицин.
Будет ли реставрация проходить в Абхазии или в России – специалисты пока ответить не могут, переговоры еще идут. По словам реставраторов, где бы она не происходила, полотна нужно подготовить к транспортировке, поскольку в помещении библиотеки такие работы вестись не будут.
"Нужно провести организационные мероприятия, чтобы определить место, выделить специалистов и дать им время. Восстановление картин не будет быстрым, оно займет много лет. Это огромный объем работы", - сказал Иван Безсолицин.
К сожалению, восстановлению подлежат не все картины.
"Когда картина повреждена более чем на 70%, едва есть ли смысл восстанавливать. Тем более, утрачен архив с фотографиями этих картин, он тоже сгорел. Даже не знаем, что на таких картинах было изображено", - объяснил в беседе с корреспондентом Sputnik реставратор Русского музея Марат Дашкин.
При этом он не исключил, что в случае, если всё пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил
здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200.