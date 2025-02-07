https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/restavratsiya-pozhar-kartina-1053673194.html

Специалисты из РФ приехали в Абхазию для реставрации поврежденных в пожаре картин

Специалисты из РФ приехали в Абхазию для реставрации поврежденных в пожаре картин

Sputnik Абхазия

По словам художника-реставратора Русского музея, восстановление картин не будет быстрым. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T20:03+0300

2025-02-07T20:03+0300

2025-02-07T20:03+0300

в абхазии

абхазия

пожар в здании союза художников абхазии

реставрация

картины

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Российские специалисты прибыли в Сухум для проведения работ по реставрации картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее.Будет ли реставрация проходить в Абхазии или в России – специалисты пока ответить не могут, переговоры еще идут. По словам реставраторов, где бы она не происходила, полотна нужно подготовить к транспортировке, поскольку в помещении библиотеки такие работы вестись не будут.К сожалению, восстановлению подлежат не все картины.При этом он не исключил, что в случае, если всё пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/direktor-natsgalerei-abkhazii-rasskazal-o-spasennykh-posle-pozhara-kartinakh-1053451460.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, реставрация, картины