https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/rossiyskie-voyska-sorvali-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1053662289.html

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Sputnik Абхазия

В течение недели ВС России продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T16:05+0300

2025-02-07T16:05+0300

2025-02-07T16:27+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области в четверг, 6 февраля, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщило о результатах работы российских войск в зоне спецоперации в период с 1 по 7 февраля. За неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки БПЛА к применению, центрам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ.Также за указанный период были освобождены город Дзержинск, населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотников, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит украинский Су-27.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала СВО уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42617 беспилотников, 592 ЗРК, 21242 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин РСЗО, 21326 орудий полевой артиллерии и минометов, 31384 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/svo-front-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii-1053653758.html

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