https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/svo-front-dvizhetsya-v-pravilnom-napravlenii-1053653758.html

СВО: фронт движется в правильном направлении

СВО: фронт движется в правильном направлении

Sputnik Абхазия

Российская армия развивает успех на всей линии фронта, лишая НАТО последних надежд на контрнаступление ВСУ и "усиление переговорных позиций" киевского режима. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T09:53+0300

2025-02-07T09:53+0300

2025-02-07T10:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053455015_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_0f16e7a5d49d08e6491a5244006a7a80.jpg

Украинский конфликт близок к логическому завершению: условия нового мира в Европе определит не "арбитр" из США, а безусловный победитель – Россия, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На Харьковском направлении российская группировка "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. Российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Лиман Второй и Тополи, освободили Новомлынск, Двуречную и Западное – севернее Купянска, создали на правом берегу реки Оскол четвертый плацдарм – до 7 км по фронту и более 2 км в глубину. Это позволяет ускорить освобождение Купянска с последующим наступлением на Харьков. Генштаб ВСУ стремится нарастить группировку украинских войск близ Волчанска, и любой ценой остановить российское наступление.Между тем, на освобожденных территориях понемногу налаживается мирная жизнь – глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал местных жителей не бояться Вооруженных сил РФ, обращаться к ним за помощью и по вопросам эвакуации.Штурмовые подразделения российской группировки "Южная" значительно продвинулись в глубину обороны противника на Северском направлении, зашли в село Ивано-Дарьевка.Российские войска освободили северные кварталы города Часов Яр и дожимают противника в центре и на юге. Идут тяжелые бои за многоэтажки на западе. Оборона ВСУ необратимо проседает.Успешно развивается российская операция окружения Покровска. Освобождение сел Барановка и Водяное Второе позволяет расширить контролируемый участок автодороги Т0504, которая связывает город Покровск с Днепропетровской областью.Южнее под ударами российских войск украинский гарнизон пытается бежать из села Улаклы по тонкому льду. И в целом уровень дезертирства в ВСУ зашкаливает – на передовой в подразделениях не хватает от половины до двух третей личного состава.Запад не поможетВооруженные силы РФ ежесуточно наносят групповые высокоточные удары сотнями беспилотников, баллистических и крылатых ракет – на всю глубину оперативного тыла противника. Так, в ночь на 6 февраля взрывы гремели на военных объектах, арсеналах, транспортно-логистических узлах, предприятиях энергетики – в Киеве, Изюме, Харькове, Сумах, Чернигове, Умани, Измаиле, других городах, подконтрольных бандеровскому режиму.После удара "Искандером" по секретному объекту ВСУ в центре города Изюма стало известно об уничтожении "гуманитарных минеров" НАТО из Норвегии, Швеции, Чехии, Румынии. Западные военные специалисты спешно покидают расположенные в полусотне километров южнее Славянск и Краматорск. Ранее иностранные военные советники и сотрудники спецслужб пострадали от ракетного удара по одесской гостинице "Бристоль". Земля горит под ногами натовских "добровольцев" ВСУ.Украинская армия не сможет удержать "восточный фронт" без американской военной помощи, которую новая администрация США не гарантирует. Европейские страны НАТО держат нос по ветру, и впадают в ступор от идеи размещения своих войск на Украине. Вероятный обвал поставок натовского оружия и боеприпасов ускорит неизбежную катастрофу бандеровского режима.Запад не поможет. Сегодня Франция объявила о прибытии на Украину первых из шести ранее обещанных Парижем многоцелевых истребителей Mirage-2000 – с летчиками ВСУ, подготовленными по стандартам НАТО. Влияние этой поставки на ход СВО ничтожно. Напомню, с начала боевых действий российские войска уничтожили 653 самолета ВСУ. Не касаясь даже прочей сожженной на украинском ТВД с февраля 2022 года "гуманитарной помощи" Запада: 283 вертолетов, 42569 БПЛА, 590 ЗРК, 21047 танков и других бронемашин, 1513 РСЗО и более 21290 единиц артиллерии. Цифры поразительные.Главный киевский лицедей Зеленский призвал США больше не "опасаться России", потому что Украина "разрушила" ее военную мощь. Однако, всем ясно, что в геополитическом смысле Украина – уже не субъект, а ситуация. Западный проект, который поддерживают в полуживом состоянии, сознавая его обреченность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/svo-rossiya-gotovit-ogromnyy-kotel-dlya-vsu-v-donbasse-1053606714.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/svo-tsel-rossiyskikh-udarov-po-ukraine--kapitulyatsiya-protivnika-1053461294.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, донбасс, мнение, авторы, колумнисты