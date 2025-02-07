https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/shurgalin-gunba-1053659979.html

Шургалин прокомментировал встречи Гунба в Москве

Шургалин прокомментировал встречи Гунба в Москве

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Бадра Гунба, проводя недавние встречи в Москве, вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку он не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.

2025-02-07T14:43+0300

2025-02-07T14:43+0300

2025-02-07T15:02+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Информационное агентство Спутник Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Бадра Гунба, проводя недавние встречи в Москве, вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку он не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.Посол прежде всего отметил, что все российские структуры всегда были нацелены на поддержку братской Абхазии, выработку и своевременную реализацию всех необходимых решений. Этому и были посвящены многочисленные и весьма продуктивные встречи Бадры Гунба в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/putin-otnosheniya-abkhaziya-1053651017.html

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