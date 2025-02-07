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Шургалин прокомментировал встречи Гунба в Москве
Шургалин прокомментировал встречи Гунба в Москве
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Бадра Гунба, проводя недавние встречи в Москве, вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку он не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.
2025-02-07T14:43+0300
2025-02-07T14:43+0300
2025-02-07T15:02+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Информационное агентство Спутник Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Бадра Гунба, проводя недавние встречи в Москве, вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку он не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.Посол прежде всего отметил, что все российские структуры всегда были нацелены на поддержку братской Абхазии, выработку и своевременную реализацию всех необходимых решений. Этому и были посвящены многочисленные и весьма продуктивные встречи Бадры Гунба в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/putin-otnosheniya-abkhaziya-1053651017.html
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михаил шургалин бадра гунба визит россия
михаил шургалин бадра гунба визит россия
Шургалин прокомментировал встречи Гунба в Москве
14:43 07.02.2025 (обновлено: 15:02 07.02.2025)
Посол прежде всего отметил, что все российские структуры всегда были нацелены на поддержку братской Абхазии.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Информационное агентство Спутник Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Бадра Гунба, проводя недавние встречи в Москве, вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку он не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.
Посол прежде всего отметил, что все российские структуры всегда были нацелены на поддержку братской Абхазии, выработку и своевременную реализацию всех необходимых решений. Этому и были посвящены многочисленные и весьма продуктивные встречи Бадры Гунба в Москве.
Что касается статуса Бадры Гунба, то никаких проблем и кривотолков здесь нет и быть не может. Его собеседники прекрасно понимали, что он в настоящее время не является представителем официальных государственных структур Абхазии. В Москве его знают как известного политического деятеля Абхазии, имеющего устойчивые рабочие связи с представителями российского руководства.