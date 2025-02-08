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Бутик-отель построят в Гагре за счет средств российского льготного кредитования
Бутик-отель построят в Гагре за счет средств российского льготного кредитования
Sputnik Абхазия
На строительство бутик-отеля в Гагре по улице Абазгаа по российской программе льготного кредитования было выделено 577 миллионов рублей. 08.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Инвестиционный проект по строительству бутик-отеля за счет средств российской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. реализуется в Гагре. Как рассказал Sputnik соучредитель объекта Даут Ачба, согласно бизнес-плану и финансовой модели, общий объем инвестиций составляет 643 миллиона рублей. 577 миллионов - заемные, 66 - собственные. По заключенному соглашению, заемщики должны будут вернуть средства через девять лет. Ачба уточнил, что на территории будут расположены ресторан и спа-комплекс, доступные как для постояльцев, так и для жителей республики.Проект предполагает создание 33 новых рабочих мест со средней заработной платой в размере 60 тысяч рублей с отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды Абхазии в сумме около 7,5 миллиона рублей ежегодно. Кроме того, со второго года ввода объекта в эксплуатацию ежегодно бюджет будет получать около 20 миллионов рублей НДС.По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/istina-v-vine-rossiyskiy-kredit-dal-start-novomu-biznesu-v-labre-1053505954.html
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абхазия, отдых в абхазии, гагра

Бутик-отель построят в Гагре за счет средств российского льготного кредитования

09:00 08.02.2025
© SputnikСтроительство бутик-отеля в г. Гагра
Строительство бутик-отеля в г. Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
© Sputnik
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На строительство бутик-отеля в Гагре по улице Абазгаа по российской программе льготного кредитования было выделено 577 миллионов рублей.
СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Инвестиционный проект по строительству бутик-отеля за счет средств российской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. реализуется в Гагре.
Как рассказал Sputnik соучредитель объекта Даут Ачба, согласно бизнес-плану и финансовой модели, общий объем инвестиций составляет 643 миллиона рублей. 577 миллионов - заемные, 66 - собственные. По заключенному соглашению, заемщики должны будут вернуть средства через девять лет.

"Строительство объекта началось в октябре 2024 года и завершится в январе 2026 года. Здесь будет построена восьмиэтажная гостиница, рассчитанная на 59 номеров категории "стандарт" и "люкс". Также на территории гостиницы будет расположен ресторан, доступный как для постояльцев, так и для местного населения", – уточнил Ачба.

Ачба уточнил, что на территории будут расположены ресторан и спа-комплекс, доступные как для постояльцев, так и для жителей республики.
Проект предполагает создание 33 новых рабочих мест со средней заработной платой в размере 60 тысяч рублей с отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды Абхазии в сумме около 7,5 миллиона рублей ежегодно. Кроме того, со второго года ввода объекта в эксплуатацию ежегодно бюджет будет получать около 20 миллионов рублей НДС.
© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

Строительство бутик-отеля в Гагре - Sputnik Абхазия
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© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

Строительство бутик-отеля в Гагре - Sputnik Абхазия
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© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

Строительство бутик-отеля в Гагре - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

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© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

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© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

3/3
© Sputnik

Строительство бутик-отеля в Гагре

По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.
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