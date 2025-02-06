https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/istina-v-vine-rossiyskiy-kredit-dal-start-novomu-biznesu-v-labre-1053505954.html
Истина в вине: российский кредит дал старт новому бизнесу в Лабре
Истина в вине: российский кредит дал старт новому бизнесу в Лабре
Sputnik Абхазия
Винзавод и ресторан в селе Лабра - новое место притяжения для туристов и источник заработка для местного населения. Комплекс построили за счет... 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T10:35+0300
2025-02-06T10:35+0300
2025-02-06T10:35+0300
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О том, как появилась идея создания нового предприятия в неизбалованной инвестициями восточной части Абхазии и как этот проект был реализован, читайте в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikВозможность получения кредитов в российских банках для абхазских юрлиц появилась благодаря двум событиям – запуску российской госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и заключению абхазо-российского соглашения о содействии этой программе. Общая стоимость инвестпроектов составила 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей были заемными средствами.Как рассказывают создатели комплекса, речь идет не только о производстве, но и о новом туристическом объекте. Туристы смогут приехать посмотреть виноградники, пройтись по заводу, увидеть весь технологический процесс, а после посетить ресторан.Начало новой историиВсе началось с того, что в Лабре в 2012-2013 годах были заложены виноградники. Затея оказалась успешной – земля плодородная, лоза хорошо прижилась, и было решено плантации расширить. Если вначале площадь была лишь пять гектаров, то сегодня виноградники занимают уже 75 гектаров.С ростом объемов урожая появилась необходимость его переработки, причем в промышленных масштабах. И вот тогда встал вопрос строительства в этом месте нового винзавода. "Вина и воды Абхазии" – предприятие в стране не бедствующее, а очень даже успешное, как-никак один из крупнейших налогоплательщиков. Тем не менее директор компании Николай Ачба принял решение реализовать эту идею с помощью абхазо-российской программы льготного кредитования и получил 685 миллионов рублей кредита.Строительство началось в 2023 году, и уже спустя год в Лабре появилось современное высокотехнологичное производство. Сейчас вина еще зреют в огромных цистернах, а к середине весны будут готовы к розливу – к этому моменту планируют запустить лабораторию и наладить работу конвейерной линии, установить бочки для отдельных сортов вин.Планируется, что ежегодно завод будет производить и реализовывать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного сырья.Важное значение имеет вопрос трудоустройства местных жителей, отметила Аршба. Пока на предприятии функционирует только отдел переработки винограда, поэтому работников еще не так много, однако, когда завод выйдет на полную мощность, штат увеличится до 80 человек."Сейчас нас десять человек, это все местные жители – и технологи, и рабочие", – пояснила технолог.В деревне лучшеЖитель Джгерды Адгур Амичба успел побывать и главой сельской администрации, и учительствовал в весьма престижной столичной школе. Но когда узнал, что в Лабре строится крупное и современное предприятие, вернулся в село и устроился на новое предприятие одним из первых. По его словам, жителям сел очень сложно содержать свои семьи, работая в городе.Если в сельской местности будут создавать подобные предприятия, уверен он, то это будет способствовать развитию территорий – люди не будут покидать родные места в поисках заработка.На заводе он трудится с момента его открытия – принимал первый урожай для переработки, который начали собирать в августе прошлого года.Сейчас Адгур вместе с товарищами буквально "нянчат" первое вино, которое в процессе созревания требует пристального внимания и трепетного ухода, его нужно периодически очищать и проводить другие необходимые манипуляции. Продукция завода не содержит воды и сахара, все естественное, заверил он.Там же, на территории комплекса, был открыт новый ресторан, который уже пользуется популярностью у жителей республики. Руководящий состав пришлось искать за пределами Абхазии, все управляющие – уроженки республики, которые раньше работали в России. Остальные сотрудники – это местные жители, в основном из близлежащих сел, их около 50 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/turbaza-achba-o-perspektivakh-vinodeliya-v-abkhazii-kak-turisticheskogo-napravleniya--1053609490.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/artezianskiy-istochnik-zavod-napitkov-v-gudaute-zapustyat-letom-pri-finpodderzhke-rossii--1053607779.html
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абхазия, инвестиции , россия, вино
абхазия, инвестиции , россия, вино
Истина в вине: российский кредит дал старт новому бизнесу в Лабре
Винзавод и ресторан в селе Лабра - новое место притяжения для туристов и источник заработка для местного населения. Комплекс построили за счет абхазо-российской программы льготного кредитования – сметная стоимость составила 685 миллионов рублей.
О том, как появилась идея создания нового предприятия в неизбалованной инвестициями восточной части Абхазии и как этот проект был реализован, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Возможность получения кредитов в российских банках для абхазских юрлиц появилась благодаря двум событиям – запуску российской госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и заключению абхазо-российского соглашения о содействии этой программе.
Общая стоимость инвестпроектов составила 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей были заемными средствами.
Как рассказывают создатели комплекса, речь идет не только о производстве, но и о новом туристическом объекте. Туристы смогут приехать посмотреть виноградники, пройтись по заводу, увидеть весь технологический процесс, а после посетить ресторан.
Все началось с того, что в Лабре в 2012-2013 годах были заложены виноградники. Затея оказалась успешной – земля плодородная, лоза хорошо прижилась, и было решено плантации расширить. Если вначале площадь была лишь пять гектаров, то сегодня виноградники занимают уже 75 гектаров.
С ростом объемов урожая появилась необходимость его переработки, причем в промышленных масштабах. И вот тогда встал вопрос строительства в этом месте нового винзавода. "Вина и воды Абхазии" – предприятие в стране не бедствующее, а очень даже успешное, как-никак один из крупнейших налогоплательщиков. Тем не менее директор компании Николай Ачба принял решение реализовать эту идею с помощью абхазо-российской программы льготного кредитования и получил 685 миллионов рублей кредита.
Строительство началось в 2023 году, и уже спустя год в Лабре появилось современное высокотехнологичное производство.
"Использованы были средства льготного кредитования, и в течение года построили такое замечательное предприятие. Первого августа 2024 года мы приняли первый урожай, в целом переработали 710 тонн винограда и получили около 600 тонн вина", – рассказала технолог винзавода Диана Аршба.
Сейчас вина еще зреют в огромных цистернах, а к середине весны будут готовы к розливу – к этому моменту планируют запустить лабораторию и наладить работу конвейерной линии, установить бочки для отдельных сортов вин.
Планируется, что ежегодно завод будет производить и реализовывать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного сырья.
Важное значение имеет вопрос трудоустройства местных жителей, отметила Аршба. Пока на предприятии функционирует только отдел переработки винограда, поэтому работников еще не так много, однако, когда завод выйдет на полную мощность, штат увеличится до 80 человек.
"Сейчас нас десять человек, это все местные жители – и технологи, и рабочие", – пояснила технолог.
Житель Джгерды Адгур Амичба успел побывать и главой сельской администрации, и учительствовал в весьма престижной столичной школе. Но когда узнал, что в Лабре строится крупное и современное предприятие, вернулся в село и устроился на новое предприятие одним из первых. По его словам, жителям сел очень сложно содержать свои семьи, работая в городе.
Если в сельской местности будут создавать подобные предприятия, уверен он, то это будет способствовать развитию территорий – люди не будут покидать родные места в поисках заработка.
"Для жителей близлежащих сел, таких как Кутол, Джгерда и других, это очень важно. Если с помощью инвестиций можно создавать такие предприятия, то, я считаю, что это очень полезно и нужно", – подчеркнул Амичба.
На заводе он трудится с момента его открытия – принимал первый урожай для переработки, который начали собирать в августе прошлого года.
Сейчас Адгур вместе с товарищами буквально "нянчат" первое вино, которое в процессе созревания требует пристального внимания и трепетного ухода, его нужно периодически очищать и проводить другие необходимые манипуляции. Продукция завода не содержит воды и сахара, все естественное, заверил он.
Там же, на территории комплекса, был открыт новый ресторан, который уже пользуется популярностью у жителей республики. Руководящий состав пришлось искать за пределами Абхазии, все управляющие – уроженки республики, которые раньше работали в России. Остальные сотрудники – это местные жители, в основном из близлежащих сел, их около 50 человек.