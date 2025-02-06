https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/istina-v-vine-rossiyskiy-kredit-dal-start-novomu-biznesu-v-labre-1053505954.html

Истина в вине: российский кредит дал старт новому бизнесу в Лабре

Истина в вине: российский кредит дал старт новому бизнесу в Лабре

Sputnik Абхазия

Винзавод и ресторан в селе Лабра - новое место притяжения для туристов и источник заработка для местного населения. Комплекс построили за счет... 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T10:35+0300

2025-02-06T10:35+0300

2025-02-06T10:35+0300

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О том, как появилась идея создания нового предприятия в неизбалованной инвестициями восточной части Абхазии и как этот проект был реализован, читайте в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikВозможность получения кредитов в российских банках для абхазских юрлиц появилась благодаря двум событиям – запуску российской госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и заключению абхазо-российского соглашения о содействии этой программе. Общая стоимость инвестпроектов составила 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда рублей были заемными средствами.Как рассказывают создатели комплекса, речь идет не только о производстве, но и о новом туристическом объекте. Туристы смогут приехать посмотреть виноградники, пройтись по заводу, увидеть весь технологический процесс, а после посетить ресторан.Начало новой историиВсе началось с того, что в Лабре в 2012-2013 годах были заложены виноградники. Затея оказалась успешной – земля плодородная, лоза хорошо прижилась, и было решено плантации расширить. Если вначале площадь была лишь пять гектаров, то сегодня виноградники занимают уже 75 гектаров.С ростом объемов урожая появилась необходимость его переработки, причем в промышленных масштабах. И вот тогда встал вопрос строительства в этом месте нового винзавода. "Вина и воды Абхазии" – предприятие в стране не бедствующее, а очень даже успешное, как-никак один из крупнейших налогоплательщиков. Тем не менее директор компании Николай Ачба принял решение реализовать эту идею с помощью абхазо-российской программы льготного кредитования и получил 685 миллионов рублей кредита.Строительство началось в 2023 году, и уже спустя год в Лабре появилось современное высокотехнологичное производство. Сейчас вина еще зреют в огромных цистернах, а к середине весны будут готовы к розливу – к этому моменту планируют запустить лабораторию и наладить работу конвейерной линии, установить бочки для отдельных сортов вин.Планируется, что ежегодно завод будет производить и реализовывать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного сырья.Важное значение имеет вопрос трудоустройства местных жителей, отметила Аршба. Пока на предприятии функционирует только отдел переработки винограда, поэтому работников еще не так много, однако, когда завод выйдет на полную мощность, штат увеличится до 80 человек."Сейчас нас десять человек, это все местные жители – и технологи, и рабочие", – пояснила технолог.В деревне лучшеЖитель Джгерды Адгур Амичба успел побывать и главой сельской администрации, и учительствовал в весьма престижной столичной школе. Но когда узнал, что в Лабре строится крупное и современное предприятие, вернулся в село и устроился на новое предприятие одним из первых. По его словам, жителям сел очень сложно содержать свои семьи, работая в городе.Если в сельской местности будут создавать подобные предприятия, уверен он, то это будет способствовать развитию территорий – люди не будут покидать родные места в поисках заработка.На заводе он трудится с момента его открытия – принимал первый урожай для переработки, который начали собирать в августе прошлого года.Сейчас Адгур вместе с товарищами буквально "нянчат" первое вино, которое в процессе созревания требует пристального внимания и трепетного ухода, его нужно периодически очищать и проводить другие необходимые манипуляции. Продукция завода не содержит воды и сахара, все естественное, заверил он.Там же, на территории комплекса, был открыт новый ресторан, который уже пользуется популярностью у жителей республики. Руководящий состав пришлось искать за пределами Абхазии, все управляющие – уроженки республики, которые раньше работали в России. Остальные сотрудники – это местные жители, в основном из близлежащих сел, их около 50 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/turbaza-achba-o-perspektivakh-vinodeliya-v-abkhazii-kak-turisticheskogo-napravleniya--1053609490.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/artezianskiy-istochnik-zavod-napitkov-v-gudaute-zapustyat-letom-pri-finpodderzhke-rossii--1053607779.html

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