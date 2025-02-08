Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России
14:00 08.02.2025 (обновлено: 15:21 08.02.2025)
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России.
Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
"Хороший опыт у республики Абхазия в билингвальном обучении. Есть те наработки, которые мы также должны использовать. Поэтому такой взаимообмен между Республикой Абхазией и нашей страной, на мой взгляд, очень полезен для детей и для нашей системы образования", — заявил российский министр.
С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" проходит программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. Эту тему обсуждали Бадра Гунба и первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.