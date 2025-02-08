https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/kravtsov-opyt-abkhazskogo-bilingvalnogo-obucheniya-mozhno-ispolzovat-i-v-rossii--1053676624.html

Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России

Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России. 08.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске. С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" проходит программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. Эту тему обсуждали Бадра Гунба и первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/esche-60-uchiteley-i-direktorov-shkol-abkhazii-pribyli-v-rossiyskiy-tsentr-znaniy-mashuk--1053674958.html

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