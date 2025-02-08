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https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/kravtsov-opyt-abkhazskogo-bilingvalnogo-obucheniya-mozhno-ispolzovat-i-v-rossii--1053676624.html
Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России
Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России. 08.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске. С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" проходит программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. Эту тему обсуждали Бадра Гунба и первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/esche-60-uchiteley-i-direktorov-shkol-abkhazii-pribyli-v-rossiyskiy-tsentr-znaniy-mashuk--1053674958.html
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абхазия, россия, образование, пятигорск
абхазия, россия, образование, пятигорск

Кравцов: опыт абхазского билингвального обучения можно использовать и в России

14:00 08.02.2025 (обновлено: 15:21 08.02.2025)
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний Машук в Пятигорске. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Абхазский опыт обучения на двух языках можно использовать и в России.
Учителя и директора абхазских школ приехали в Пятигорск - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
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Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"
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Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
"Хороший опыт у республики Абхазия в билингвальном обучении. Есть те наработки, которые мы также должны использовать. Поэтому такой взаимообмен между Республикой Абхазией и нашей страной, на мой взгляд, очень полезен для детей и для нашей системы образования", — заявил российский министр.
С 6 по 9 февраля в центре знаний "Машук" проходит программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. Эту тему обсуждали Бадра Гунба и первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе недавней встречи в Москве.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний Машук в Пятигорске. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний Машук в Пятигорске. - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
© Foto / Министерство просвещения АбхазииЛекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний Машук в Пятигорске. - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
1/3
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
2/3
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
3/3
© Foto / Министерство просвещения Абхазии
Лекция о взаимодействии образовательных систем России и Абхазии в центре знаний "Машук" в Пятигорске.
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