https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/plan-po-nalogovym-postupleniyam-v-abkhazii-za-yanvar-2025-goda-perevypolnen-na-24-1053675150.html

План по налоговым поступлениям в Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24%

План по налоговым поступлениям в Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24% и составляет 329,5 миллиона рублей. 08.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-08T12:31+0300

2025-02-08T12:31+0300

2025-02-08T12:31+0300

в абхазии

абхазия

налоги

бюджет

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24% и составляет 329,5 миллиона рублей. Поступления налогов по районам составили:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html

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