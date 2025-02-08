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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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План по налоговым поступлениям в Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24%
План по налоговым поступлениям в Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24% и составляет 329,5 миллиона рублей. 08.02.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24% и составляет 329,5 миллиона рублей. Поступления налогов по районам составили:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html
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абхазия, налоги, бюджет
абхазия, налоги, бюджет

План по налоговым поступлениям в Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24%

12:31 08.02.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за январь 2025 года перевыполнен на 24% и составляет 329,5 миллиона рублей.
Поступления налогов по районам составили:
Сухум — 204 миллиона рублей,
Гагрский район — 64,5 миллиона рублей,
Гудаутский район — 15,5 миллиона рублей,
Сухумский район — 15,6 миллиона рублей,
Гулрыпшский район — 15 миллионов рублей,
Очамчырский район — 10,4 миллиона рублей,
Ткуарчалсякий район — 941,3 тысячи рублей,
Галский район — 3,2 миллиона рублей.
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2025
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