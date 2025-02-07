https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html

Доход государства: как работает налоговая система Абхазии

Доход государства: как работает налоговая система Абхазии

Sputnik Абхазия

В бюджет Абхазии в 2024 году поступило больше налогов, чем ожидалось. Что этому способствовало, как формировались платежи в городах и районах республики, в... 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T11:00+0300

2025-02-07T11:00+0300

2025-02-07T11:00+0300

абхазия

в абхазии

налоги

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SputnikПоказатели собираемостиЗа 2024 год в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму более 6,4 миллиарда рублей при плане 5,7 миллиарда рублей. Выполнение составило 112%.Выполнение по городам и районам:Показатели Сухума выше, поскольку там живет больше людей и, соответственно, больше предпринимателей, пополняющих бюджет. На втором месте курортный центр Абхазии – Гагра, где ежегодно отдыхает большое количество туристов. Там расположены многочисленные объекты размещения и в целом более развит туризм. "Если говорить о других районах, то, например, в Гулрыпшском у нас показатели очень хорошие, там на 53 миллиона рублей больше запланированных средств. В Сухумском районе плюс 79 миллионов рублей к плану, Очамчырский район – более 69 миллионов от запланированных показателей", – подчеркнул в интервью радио Sputnik и. о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.Увеличение собираемости связано с ростом предпринимательской активности. У бизнесменов, которые уже давно работали, появились хорошие обороты, они перестали скрывать доходы и начали платить налоги, добавил он."70% всех платежей приходится на крупные объекты. Их немного – это "Аквафон", "А-Мобайл", "Вина и воды Абхазии", "Самшитовая роща" и так далее. Не так уж много больших компаний, которые пополняют бюджет. Все остальное – это уже малое и среднее предпринимательство", – сказал и. о. министра.Администрирование платежейДепутат Парламента Абхазии Беслан Халваш также проанализировал ситуацию с налоговыми поступлениями в 2024 году. По его словам, увеличение собираемости связано с несколькими факторами.Халваш считает, что благодаря современным технологиям МНС стало работать результативнее. "Радует, что наши предприниматели имеют возможность дистанционно сдавать бухгалтерскую отчетность", – сказал депутат.По словам Габелия, перед формированием годового плана ведомство анализирует предпринимательскую активность во всех районах."У нас в Гагрском районе трижды было увеличение плановых показателей по местным налогам, почти на 220 млн рублей увеличили от суммы изначального плана. В итоге, от общего плана в 5,2 миллиарда рублей по республике, мы к концу года пришли к плану в 5,7 миллиарда. Единственный республиканский налог, который мы администрируем, это НДС", – уточнил Габелия.Источники государственных доходовВсе остальные виды налогов – налоги на прибыль, спецналог, подоходный и другие виды, остаются в районах. Михаил Габелия добавил, что больше всего бюджет страны пополняют НДС, налог на прибыль и подоходный налог.Поступления в 2024 году:"План по НДС у нас, к сожалению, в предыдущие годы не выполнялся, на первом месте всегда был подоходный налог, затем налог на прибыль. С НДС у нас была проблема, но ситуация выровнялась, улучшилась", – подчеркнул он.В Очамчырском районе в 2024 году собрали 254 миллиона рублей, хотя изначальные планы были на уровне 193 миллионов. Руководитель районного отделения Министерства по налогам и сборам Адгур Багапш положительно оценил эти показатели."В нашем районе основными налогоплательщиками являются рыбные заводы, которые перерабатывают продукцию. По плану они должны были пополнить бюджет на 50 миллионов рублей, но итоговые показатели составили более 67 миллионов", – заметил он.Кроме того, в районе открылись новые предприятия, например 16-этажная гостиница, которая обеспечила многих жителей района работой. Для ее обслуживания вокруг стали появляться объекты общепита, стала развиваться экскурсионная деятельность. Свой вклад в бюджет района сделал и туробъект в селе Тамыш и многие другие, подчеркнул Багапш.Говоря о работе заводов по переработке рыбы, он уточнил, что из восьми таких предприятий сегодня работают только два. Это связано с тем, что рыбы в акватории Абхазии меньше, чем было годом ранее. Поэтому в 2025 году район может недополучить до 70 запланированных миллионов рублей.Министерство по налогам и сборам планирует собрать в 2025 году 6,6 миллиарда рублей, это на 180 миллионов рублей больше, чем фактические показатели 2024 года.

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