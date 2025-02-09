Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования
© SputnikАрт-отеля Астория в городе Гагра
© Sputnik
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При арт-отеле "Astoria" в Гагре будет работать выставочный зал, где абхазские мастера смогут выставлять свои работы бесплатно.
О том, как российская программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "разморозила" строительство арт-отеля в Гагре, сколько на это понадобится средств и времени и какие возможности даст этот проект абхазским художникам, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава
Симбиоз искусства и бизнеса
Илона Ампар – отельер и управляющий с богатым опытом. В прошлом она мечтала стать журналистом, но все же решила связать свою жизнь с бизнесом. Окончила один из московских вузов по специальности "менеджмент организаций по управленческой деятельности".
Несмотря на то, что у Илоны четверо детей и она автор более 1000 стихотворений, под ее руководством успешно запущено пять средств размещения и работает более 400 человек, но ее всегда не оставлял в покое один вопрос – отсутствие в этой работе углубленного культурного аспекта.
Поэтому, призналась она, уже давно у нее появилась идея совместить туристическую отрасль с возможностью популяризации абхазских традиций и культуры как среди жителей республики, так и среди гостей Абхазии.
"Наш арт-отель станет территорией искусства, он будет предназначен погружению людей в творческий мир абхазских мастеров и привлечет в Абхазию интересующихся искусством людей", – поделилась она.
Для воплощения в жизнь мечты Илоны Ампар у отеля построят двухэтажную галерею площадью 200 квадратных метров, стены которой украсит художественная роспись. Здания будут украшены различными панно, а в ресторане появятся изображения древних памятников архитектуры и знаковых достопримечательностей. Выполнять эту задачу будут исключительно художники из республики.
По ее словам, все местные мастера будут иметь возможность открывать персональные выставки, и им за это платить не придется. В галерее будут выставлены не только картины, но также скульптуры и изделия ручной работы.
Главный критерий заключается в том, чтобы они передавали абхазские духовные ценности, быт, традиции и самобытность. Знакомить с культурным богатством республики будет искусствовед.
"В Абхазии очень много талантливых людей, о которых, к сожалению, просто никто не знает", – отметила Ампар.
Кредит, услуги и зарплаты
Строительство арт-отеля началось в 2022 году на свои деньги в объеме более 75 миллионов рублей. Вскоре работы пришлось приостановить в связи с нехваткой средств больше чем на год.
"Мы пребывали в поисках средств, и через год, в 2024 году, мы подачи заявку на участие в российской программе льготного кредитования, получили одобрение и уже в ноябре продолжили работы", – уточнила Илона Ампар.
Общий объем заемных средств составил 181 миллион рублей, а итоговая стоимость проекта превысила 256 миллионов рублей.
Владелица арт-отеля надеется, что объект удастся ввести в эксплуатацию уже 2025 году. Отель рассчитан на 33 номера, в которых единовременно смогут отдыхать 166 человек. Также на его территории будет три бассейна – большой, поменьше для детей и джакузи, зоны отдыха и мангала.
Запуск "Астории" позволит создать в Гагре дополнительно 58 рабочих мест в летне-курортный сезон и около 40 в межсезонье. Средняя заработная плата будет от 45 тысяч рублей.
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
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© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
2/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
3/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
4/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
5/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
6/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
1/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
2/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
3/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
4/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
5/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
6/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
"Мы нацелены на то, чтобы принимать на работу преимущественно местных жителей. Мы будем их обучать, отправлять на курсы повышения квалификации. Это позволит им работать не только летом, но и круглый год", – подчеркнула Ампар.
По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.