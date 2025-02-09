Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/dlya-tseniteley-pervyy-art-otel-zapustyat-v-abkhazii-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1053646126.html
Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования
Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования
Sputnik Абхазия
При арт-отеле "Astoria" в Гагре будет работать выставочный зал, где абхазские мастера смогут выставлять свои работы бесплатно. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T19:27+0300
2025-02-09T19:27+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
гагра
инвестиции
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/06/1053649290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62e7cd802663def34ac7bc3f912de18d.png
О том, как российская программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "разморозила" строительство арт-отеля в Гагре, сколько на это понадобится средств и времени и какие возможности даст этот проект абхазским художникам, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваСимбиоз искусства и бизнесаИлона Ампар – отельер и управляющий с богатым опытом. В прошлом она мечтала стать журналистом, но все же решила связать свою жизнь с бизнесом. Окончила один из московских вузов по специальности "менеджмент организаций по управленческой деятельности".Несмотря на то, что у Илоны четверо детей и она автор более 1000 стихотворений, под ее руководством успешно запущено пять средств размещения и работает более 400 человек, но ее всегда не оставлял в покое один вопрос – отсутствие в этой работе углубленного культурного аспекта.Поэтому, призналась она, уже давно у нее появилась идея совместить туристическую отрасль с возможностью популяризации абхазских традиций и культуры как среди жителей республики, так и среди гостей Абхазии.Для воплощения в жизнь мечты Илоны Ампар у отеля построят двухэтажную галерею площадью 200 квадратных метров, стены которой украсит художественная роспись. Здания будут украшены различными панно, а в ресторане появятся изображения древних памятников архитектуры и знаковых достопримечательностей. Выполнять эту задачу будут исключительно художники из республики.По ее словам, все местные мастера будут иметь возможность открывать персональные выставки, и им за это платить не придется. В галерее будут выставлены не только картины, но также скульптуры и изделия ручной работы.Главный критерий заключается в том, чтобы они передавали абхазские духовные ценности, быт, традиции и самобытность. Знакомить с культурным богатством республики будет искусствовед."В Абхазии очень много талантливых людей, о которых, к сожалению, просто никто не знает", – отметила Ампар.Кредит, услуги и зарплатыСтроительство арт-отеля началось в 2022 году на свои деньги в объеме более 75 миллионов рублей. Вскоре работы пришлось приостановить в связи с нехваткой средств больше чем на год.Общий объем заемных средств составил 181 миллион рублей, а итоговая стоимость проекта превысила 256 миллионов рублей.Владелица арт-отеля надеется, что объект удастся ввести в эксплуатацию уже 2025 году. Отель рассчитан на 33 номера, в которых единовременно смогут отдыхать 166 человек. Также на его территории будет три бассейна – большой, поменьше для детей и джакузи, зоны отдыха и мангала.Запуск "Астории" позволит создать в Гагре дополнительно 58 рабочих мест в летне-курортный сезон и около 40 в межсезонье. Средняя заработная плата будет от 45 тысяч рублей."Мы нацелены на то, чтобы принимать на работу преимущественно местных жителей. Мы будем их обучать, отправлять на курсы повышения квалификации. Это позволит им работать не только летом, но и круглый год", – подчеркнула Ампар.По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/butik-otel-postroyat-v-gagre-za-schet-sredstv-rossiyskogo-lgotnogo-kreditovaniya--1053646474.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/06/1053649290_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abd10426ff5e2e530883943a92a42045.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отдых в абхазии, гагра, инвестиции
абхазия, отдых в абхазии, гагра, инвестиции

Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования

19:27 09.02.2025
© SputnikАрт-отеля Астория в городе Гагра
Арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2025
© Sputnik
Подписаться
При арт-отеле "Astoria" в Гагре будет работать выставочный зал, где абхазские мастера смогут выставлять свои работы бесплатно.
О том, как российская программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "разморозила" строительство арт-отеля в Гагре, сколько на это понадобится средств и времени и какие возможности даст этот проект абхазским художникам, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава

Симбиоз искусства и бизнеса

Илона Ампар – отельер и управляющий с богатым опытом. В прошлом она мечтала стать журналистом, но все же решила связать свою жизнь с бизнесом. Окончила один из московских вузов по специальности "менеджмент организаций по управленческой деятельности".
Несмотря на то, что у Илоны четверо детей и она автор более 1000 стихотворений, под ее руководством успешно запущено пять средств размещения и работает более 400 человек, но ее всегда не оставлял в покое один вопрос – отсутствие в этой работе углубленного культурного аспекта.
Поэтому, призналась она, уже давно у нее появилась идея совместить туристическую отрасль с возможностью популяризации абхазских традиций и культуры как среди жителей республики, так и среди гостей Абхазии.
"Наш арт-отель станет территорией искусства, он будет предназначен погружению людей в творческий мир абхазских мастеров и привлечет в Абхазию интересующихся искусством людей", – поделилась она.
Для воплощения в жизнь мечты Илоны Ампар у отеля построят двухэтажную галерею площадью 200 квадратных метров, стены которой украсит художественная роспись. Здания будут украшены различными панно, а в ресторане появятся изображения древних памятников архитектуры и знаковых достопримечательностей. Выполнять эту задачу будут исключительно художники из республики.
По ее словам, все местные мастера будут иметь возможность открывать персональные выставки, и им за это платить не придется. В галерее будут выставлены не только картины, но также скульптуры и изделия ручной работы.
Главный критерий заключается в том, чтобы они передавали абхазские духовные ценности, быт, традиции и самобытность. Знакомить с культурным богатством республики будет искусствовед.
"В Абхазии очень много талантливых людей, о которых, к сожалению, просто никто не знает", – отметила Ампар.
Строительство бутик-отеля в г. Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
В Абхазии
Бутик-отель построят в Гагре за счет средств российского льготного кредитования
Вчера, 09:00

Кредит, услуги и зарплаты

Строительство арт-отеля началось в 2022 году на свои деньги в объеме более 75 миллионов рублей. Вскоре работы пришлось приостановить в связи с нехваткой средств больше чем на год.
"Мы пребывали в поисках средств, и через год, в 2024 году, мы подачи заявку на участие в российской программе льготного кредитования, получили одобрение и уже в ноябре продолжили работы", – уточнила Илона Ампар.
Общий объем заемных средств составил 181 миллион рублей, а итоговая стоимость проекта превысила 256 миллионов рублей.
Владелица арт-отеля надеется, что объект удастся ввести в эксплуатацию уже 2025 году. Отель рассчитан на 33 номера, в которых единовременно смогут отдыхать 166 человек. Также на его территории будет три бассейна – большой, поменьше для детей и джакузи, зоны отдыха и мангала.
Запуск "Астории" позволит создать в Гагре дополнительно 58 рабочих мест в летне-курортный сезон и около 40 в межсезонье. Средняя заработная плата будет от 45 тысяч рублей.
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
1/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
2/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
3/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
4/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
5/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
© Foto / предоставила Илона АмпарМакет арт-отеля Астория в городе Гагра
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра - Sputnik Абхазия
6/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
1/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
2/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
3/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
4/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
5/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
6/6
© Foto / предоставила Илона Ампар
Макет арт-отеля Астория в городе Гагра
"Мы нацелены на то, чтобы принимать на работу преимущественно местных жителей. Мы будем их обучать, отправлять на курсы повышения квалификации. Это позволит им работать не только летом, но и круглый год", – подчеркнула Ампар.
По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0