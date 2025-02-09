https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/dlya-tseniteley-pervyy-art-otel-zapustyat-v-abkhazii-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1053646126.html

Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования

Для ценителей: первый арт-отель запустят в Абхазии по программе льготного кредитования

Sputnik Абхазия

При арт-отеле "Astoria" в Гагре будет работать выставочный зал, где абхазские мастера смогут выставлять свои работы бесплатно. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T19:27+0300

2025-02-09T19:27+0300

2025-02-09T19:27+0300

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О том, как российская программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "разморозила" строительство арт-отеля в Гагре, сколько на это понадобится средств и времени и какие возможности даст этот проект абхазским художникам, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваСимбиоз искусства и бизнесаИлона Ампар – отельер и управляющий с богатым опытом. В прошлом она мечтала стать журналистом, но все же решила связать свою жизнь с бизнесом. Окончила один из московских вузов по специальности "менеджмент организаций по управленческой деятельности".Несмотря на то, что у Илоны четверо детей и она автор более 1000 стихотворений, под ее руководством успешно запущено пять средств размещения и работает более 400 человек, но ее всегда не оставлял в покое один вопрос – отсутствие в этой работе углубленного культурного аспекта.Поэтому, призналась она, уже давно у нее появилась идея совместить туристическую отрасль с возможностью популяризации абхазских традиций и культуры как среди жителей республики, так и среди гостей Абхазии.Для воплощения в жизнь мечты Илоны Ампар у отеля построят двухэтажную галерею площадью 200 квадратных метров, стены которой украсит художественная роспись. Здания будут украшены различными панно, а в ресторане появятся изображения древних памятников архитектуры и знаковых достопримечательностей. Выполнять эту задачу будут исключительно художники из республики.По ее словам, все местные мастера будут иметь возможность открывать персональные выставки, и им за это платить не придется. В галерее будут выставлены не только картины, но также скульптуры и изделия ручной работы.Главный критерий заключается в том, чтобы они передавали абхазские духовные ценности, быт, традиции и самобытность. Знакомить с культурным богатством республики будет искусствовед."В Абхазии очень много талантливых людей, о которых, к сожалению, просто никто не знает", – отметила Ампар.Кредит, услуги и зарплатыСтроительство арт-отеля началось в 2022 году на свои деньги в объеме более 75 миллионов рублей. Вскоре работы пришлось приостановить в связи с нехваткой средств больше чем на год.Общий объем заемных средств составил 181 миллион рублей, а итоговая стоимость проекта превысила 256 миллионов рублей.Владелица арт-отеля надеется, что объект удастся ввести в эксплуатацию уже 2025 году. Отель рассчитан на 33 номера, в которых единовременно смогут отдыхать 166 человек. Также на его территории будет три бассейна – большой, поменьше для детей и джакузи, зоны отдыха и мангала.Запуск "Астории" позволит создать в Гагре дополнительно 58 рабочих мест в летне-курортный сезон и около 40 в межсезонье. Средняя заработная плата будет от 45 тысяч рублей."Мы нацелены на то, чтобы принимать на работу преимущественно местных жителей. Мы будем их обучать, отправлять на курсы повышения квалификации. Это позволит им работать не только летом, но и круглый год", – подчеркнула Ампар.По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/butik-otel-postroyat-v-gagre-za-schet-sredstv-rossiyskogo-lgotnogo-kreditovaniya--1053646474.html

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