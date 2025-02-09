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Дополнительное время: Узлян о своем пути к профессиональному боксу
Дополнительное время: Узлян о своем пути к профессиональному боксу
Sputnik Абхазия
Чемпион WBA Asia Тигран Узлян в 10-раундовом поединке в легком весе по единогласному решению судей одержал победу над Эммануэлем Мвакимбе из Танзании. Этот бой... 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T19:26+0300
2025-02-09T19:26+0300
2025-02-09T19:26+0300
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Дополнительное время: Узлян о своем пути к профессиональному боксу
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Узлян о своем пути к профессиональному боксу
Чемпион WBA Asia Тигран Узлян в 10-раундовом поединке в легком весе по единогласному решению судей одержал победу над Эммануэлем Мвакимбе из Танзании. Этот бой возглавил турнир в Краснодаре, организованный Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.О том, как уроженец Абхазии переехал в Россию и стал заниматься боксом, о своем последнем поединке за пояс чемпиона WBA Asia и стиле боев он рассказал в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.Тигран Узлян является чемпион Европы, четырехкратным бронзовым призером чемпионата России, мастером спорта России международного класса и мастером спорта Абхазии.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, бокс, боксеры, федерация бокса абхазии, аудио
подкасты, дополнительное время, бокс, боксеры, федерация бокса абхазии, аудио
Дополнительное время: Узлян о своем пути к профессиональному боксу
Чемпион WBA Asia Тигран Узлян в 10-раундовом поединке в легком весе по единогласному решению судей одержал победу над Эммануэлем Мвакимбе из Танзании. Этот бой возглавил турнир в Краснодаре, организованный Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.
О том, как уроженец Абхазии переехал в Россию и стал заниматься боксом, о своем последнем поединке за пояс чемпиона WBA Asia и стиле боев он рассказал в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Тигран Узлян является чемпион Европы, четырехкратным бронзовым призером чемпионата России, мастером спорта России международного класса и мастером спорта Абхазии.